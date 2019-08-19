صلاح يشن هجوما على اتحاد الكرة: «داخلين معي في تحدي»

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

محمد صلاح

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، عن كواليس المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، خلال بطولة أمم إفريقيا، مهاجما اتحاد الكرة، كما علق أيضا على فكرة اعتزاله اللعب الدولى والتى أشارت إليها العديد من التقارير الصحفية على خلفية تبعات الخروج المهين لمصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. وقال صلاح: "أنا أحب مصر من كل قلبى، هى دائما فى عقلي، شيء ما دائما ما يدفعنى للعب، أنا أريد أن أكون أيقونة وحلما للأطفال، لذلك الاعتزال الدولي هو أمر كبير وصعب بالنسبة لى".

واتهم صلاح اتحاد الكرة المصري بتعمدهم تحديه، حيث تكرر خلال معسكر أمم إفريقيا، ما حدث قبل انطلاق كأس العالم، من عدم احترام خصوصة للاعبين فى فندق الفريق، وتم تجاهل المطالب التى نقلها إلى مجلس الإدارة من قبل. وأكمل: "من الفائز؟ بالنسبة لى، من المستحيل أن أفوز لأنى فقط لاعب، لذلك عندما أخبرك بشيء فأنا أخبرك