رياضة

صلاح يشن هجوما على اتحاد الكرة: «داخلين معي في تحدي»

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، عن كواليس المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، خلال بطولة أمم إفريقيا، مهاجما اتحاد الكرة، كما علق أيضا على فكرة اعتزاله اللعب الدولى والتى أشارت إليها العديد من التقارير الصحفية على خلفية تبعات الخروج المهين لمصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. وقال صلاح: "أنا أحب مصر من كل قلبى، هى دائما فى عقلي، شيء ما دائما ما يدفعنى للعب، أنا أريد أن أكون أيقونة وحلما للأطفال، لذلك الاعتزال الدولي هو أمر كبير وصعب بالنسبة لى".
واتهم صلاح اتحاد الكرة المصري بتعمدهم تحديه، حيث تكرر خلال معسكر أمم إفريقيا، ما حدث قبل انطلاق كأس العالم، من عدم احترام خصوصة للاعبين فى فندق الفريق، وتم تجاهل المطالب التى نقلها إلى مجلس الإدارة من قبل. وأكمل: "من الفائز؟ بالنسبة لى، من المستحيل أن أفوز لأنى فقط لاعب، لذلك عندما أخبرك بشيء فأنا أخبرك
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سانتياجو-سولاري

الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
توقيع-ميشو‎

رسميًّا.. ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم

وقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفارس الأبيض، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
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محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
بيتسو موسيماني مدرب صن داونز

موسيمانى:انتصار صن دوانز دعم جنوب إفريقا ضد الفراعنة

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي على الانتصارات التى حققها فريقه على الأندية المصرية خلال المواجهات القارية، مشيرا إلى أن ذلك الفوز ساعد منتخب بلاده على إقصاء الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019، وودعت مصر البطولة من على أرضها بشكل مبكر بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 . وقال موسيمانى فى تصريحات لـ"تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "لا أفهم سبب عدم اهتمام بعض الأندية بالمسابقات القارية، حينها تصبح محليا وليس أكثر من ذلك".
منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
محمد صلاح

ملخص ما قدمه النجوم الـ10 المرشحون لجائزة «THE BEST»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فرينكي دي يونج، والهولندي ماتياس دي ليخت، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي هاري كين، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان ديك.
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