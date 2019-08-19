صلاح يشن هجوما على اتحاد الكرة: «داخلين معي في تحدي»
تحرير:محمد جمال
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
محمد صلاح
كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، عن كواليس المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، خلال بطولة أمم إفريقيا، مهاجما اتحاد الكرة، كما علق أيضا على فكرة اعتزاله اللعب الدولى والتى أشارت إليها العديد من التقارير الصحفية على خلفية تبعات الخروج المهين لمصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.
وقال صلاح: "أنا أحب مصر من كل قلبى، هى دائما فى عقلي، شيء ما دائما ما يدفعنى للعب، أنا أريد أن أكون أيقونة وحلما للأطفال، لذلك الاعتزال الدولي هو أمر كبير وصعب بالنسبة لى".
واتهم صلاح اتحاد الكرة المصري بتعمدهم تحديه، حيث تكرر خلال معسكر أمم إفريقيا، ما حدث قبل انطلاق كأس العالم، من عدم احترام خصوصة للاعبين فى فندق الفريق، وتم تجاهل المطالب التى نقلها إلى مجلس الإدارة من قبل.
وأكمل: "من الفائز؟ بالنسبة لى، من المستحيل أن أفوز لأنى فقط لاعب، لذلك عندما أخبرك بشيء فأنا أخبرك
واتهم صلاح اتحاد الكرة المصري بتعمدهم تحديه، حيث تكرر خلال معسكر أمم إفريقيا، ما حدث قبل انطلاق كأس العالم، من عدم احترام خصوصة للاعبين فى فندق الفريق، وتم تجاهل المطالب التى نقلها إلى مجلس الإدارة من قبل.
وأكمل: "من الفائز؟ بالنسبة لى، من المستحيل أن أفوز لأنى فقط لاعب، لذلك عندما أخبرك بشيء فأنا أخبرك به لأنى أريد أن أشعر بالسعادة".
وأضاف: "أنا لا أخبرك بشيء لإظهار أني قوي وأملك سلطة، أنا لست بتلك القوة هناك، ولو كنت كذلك لكنت غيرت الكثير من الأشياء".
وأوضح: "عندما كنا نحصل على يوم استراحة، لم أكن أستطيع النزول من الغرفة، حتى الساعة الـ9.30، وعندما أنزل كنت أجد أكثر من 200 شخص، والاتحاد يسأل لماذا أشتكي؟ أنا عندما أتحدث، أتحدث بالنيابة عن اللاعبين، الذين يطلبون مني ذلك".