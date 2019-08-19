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«الصخرة» يتزوج من حبيبته «هاشيان» في حفل بسيط بهاواي

تحرير:أميرة شرف ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
The rock
The rock
أعلن الممثل دوين جونسون، اليوم الإثنين، زواجه من حبيبته المغنية ومنتجة الموسيقى لورين هاشيان في حفل بسيط بهاواي ونشر صورتهما على حسابه بانستجرام". وارتدى جونسن الملقب بـ"الصخرة" أو "The rock" قميصًا أبيض وبنطلونا أبيض وظهر في الصورة بجانب عروسه البالغة من العمر 34 عاما مرتدية فستانًا طويلا من الدانتيل الأبيض بقصة مفتوحة من الصدر. التقى جونسون وهاشيان لأول مرة عام 2006 بينما كان يصور فيلم The Game Plan وأنجب منها بنتين جاسمين 3 سنوات وتيانا 16 شهرًا.
وجونسون تزوج من قبل من المنتحة داني جارسيا لمدة 10 أعوام ثم انفصلا، وأنجب منها ابنته سيمون البالغة من العمر 18 عاما في 2007. وفي حديثه لمجلة "People" الأمريكية قال إنه يعتبر نفسه رجلا محظوظا؛ لأنه عثر على الحب مرة أخرى. يشارك جونسون في بطولة فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw وهو الجزء
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المخرج خالد مرعى

بعد القبض عليه.. من هو خالد مرعي مخرج «خيال مآتة»؟

الأزمات التي تواجه فيلم "خيال مآتة" متواصلة، وأحدثها إلقاء القبض على مخرجه خالد مرعي، عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته في مطار القاهرة، بعد وصوله على إحدى الرحلات الجوية آتيا من هولندا، حيث اشتبه رجال الجمارك في احتواء حقائبه على ممنوعات، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكميات أخرى من المخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات، وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق» يلاحق «ولاد رزق» فى الإيرادات اليومية

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 80 مليونا، فى نحو 26 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد مليونا و527 ألفا و546 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 3.1 مليون جنيه. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها بما يزيد على 81 مليونا. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
فيلم خيال مآتة

مليون جنيه لـ«خيال مآتة» في سابع يوم عرض

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الأحد (سابع أيام عرضه) نحو مليون و79 ألفا و260 جنيها، محتلا المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3.1 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.5 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 26 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
عمرو-اديب (2)

رسالة عمرو أديب لإليسا: أنتِ لا تملكين نفسك

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
عمرو -دياب

الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
زينه

بعد تكبيرات العيد.. زينة تهاجم فتاة على «إنستجرام»

نشرت الفنانة زينة فيديو لتكبيرات حجاج بيت الله عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. يا رب يرزقكم زيارته وكل اللي يتمنى يحج يحج وأنا يا رب نفسي أزورك تاني"، وقامت إحدى متابعاتها بالتعليق على الفيديو قائلة: "زينة إمتى هتورينا الولاد، حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا"، واستفز هذا التعليق زينة ما جعلها تخرج عن صمتها.
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