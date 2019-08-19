«الصخرة» يتزوج من حبيبته «هاشيان» في حفل بسيط بهاواي

تحرير:أميرة شرف ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

The rock

أعلن الممثل دوين جونسون، اليوم الإثنين، زواجه من حبيبته المغنية ومنتجة الموسيقى لورين هاشيان في حفل بسيط بهاواي ونشر صورتهما على حسابه بانستجرام". وارتدى جونسن الملقب بـ"الصخرة" أو "The rock" قميصًا أبيض وبنطلونا أبيض وظهر في الصورة بجانب عروسه البالغة من العمر 34 عاما مرتدية فستانًا طويلا من الدانتيل الأبيض بقصة مفتوحة من الصدر. التقى جونسون وهاشيان لأول مرة عام 2006 بينما كان يصور فيلم The Game Plan وأنجب منها بنتين جاسمين 3 سنوات وتيانا 16 شهرًا.

وجونسون تزوج من قبل من المنتحة داني جارسيا لمدة 10 أعوام ثم انفصلا، وأنجب منها ابنته سيمون البالغة من العمر 18 عاما في 2007. وفي حديثه لمجلة "People" الأمريكية قال إنه يعتبر نفسه رجلا محظوظا؛ لأنه عثر على الحب مرة أخرى. يشارك جونسون في بطولة فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw وهو الجزء