«الصخرة» يتزوج من حبيبته «هاشيان» في حفل بسيط بهاواي

تحرير:أميرة شرف ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

The rock

أعلن الممثل دوين جونسون، اليوم الإثنين، زواجه من حبيبته المغنية ومنتجة الموسيقى لورين هاشيان في حفل بسيط بهاواي ونشر صورتهما على حسابه بانستجرام". وارتدى جونسن الملقب بـ"الصخرة" أو "The rock" قميصًا أبيض وبنطلونا أبيض وظهر في الصورة بجانب عروسه البالغة من العمر 34 عاما مرتدية فستانًا طويلا من الدانتيل الأبيض بقصة مفتوحة من الصدر. التقى جونسون وهاشيان لأول مرة عام 2006 بينما كان يصور فيلم The Game Plan وأنجب منها بنتين جاسمين 3 سنوات وتيانا 16 شهرًا.

وجونسون تزوج من قبل من المنتحة داني جارسيا لمدة 10 أعوام ثم انفصلا، وأنجب منها ابنته سيمون البالغة من العمر 18 عاما في 2007. وفي حديثه لمجلة "People" الأمريكية قال إنه يعتبر نفسه رجلا محظوظا؛ لأنه عثر على الحب مرة أخرى. يشارك جونسون في بطولة فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw وهو الجزء

يشارك جونسون في بطولة فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw وهو الجزء التاسع من السلسلة، ويقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، وتدور حول أعداء تحولوا إلى أصدقاء، فعميل الأمن الدوبلوماسي لوك هوبس وديكارد شاو يقرران التحالف معًا لمواجهة الشرير بريكستون المحسن جينيا والذي ينوي القيام بأعمال تهدد الإنسانية، كما تلعب فانيسا كيربي دور شقيقة شاو المهددة بسبب الفيروس القاتل الذي يحاول بركستون نشره للقضاء على العالم.