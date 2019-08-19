جريمة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم أول المنصورة، بتحرير أسرة المصاب بلاغ ضد إدارة المستشفى وصاحب السيارة المتسبب في الحادث ووالده، بالحصول على بصمة المصاب أثناء غيابه عن الوعي. وأكدت الأسرة، في محضر الشرطة، ملاحظتهم وجود آثار حبر على أصبع الإبهام عقب خروجه من غرفة الأشعة وهو
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مستشفى-طوارئ-المنصورة

التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
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المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.
المخرج خالد مرعى

حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام في اتهامه بجلب المخدرات

قررت نيابة النزهة، حبس المخرج السينمائى خالد مرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، بمطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة عقب تحرير محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
إصابة 4 اشخاص فى حريق بمصنع للصناعات الغذائية ببنى سويف (2)

ساعتان في مواجهة جحيم حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

ساعتان متواصلتان واجه فيهما رجال الدفاع المدني جحيم حريق مصنع مواد بلاستيكية ونجحوا في إخماد نيرانه، فالبداية كانت في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم، حركة السيارات والمارة متوسطة في ميدان الحصري الشهير، الواقع في قلب مدينة السادس من أكتوبر، بدت الأمور طبيعية دون أن يطرأ عليها جديد يعكر صفو حالة الهدوء التي تسود الأجواء، قبل أن يلاحظ البعض سحابة سوداء ناتجة عن تصاعد أدخنة كثيفة بالمنطقة الصناعية الثالثة التي تبعد كيلومترات قليلة عن الميدان، وما هي إلا دقائق قليلة حتى دوى صوت سرينة سيارات الإطفاء.
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مستشفى-طوارئ-المنصورة

التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

مصرع شخصين وإصابة 19 أخرين فى حادثين بسوهاج وأسيوط

شهد طريق أسيوط الغربي باتجاه مدينة 6 أكتوبر انقلاب سيارة ميكروباص، جراء السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وعجزه عن السيطرة عليها، ما تسبب فى مصرع شخص على الفور وإصابة 12 آخرين بإصابات بالغة، وبينهم حالات خطرة، واستغاث شهود العيان على الطريق برجال الإسعاف وقوات النجدة للتدخل السريع، وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف من أسيوط إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، بينما تولى رجال المرور إزاحة الميكروباص المتسبب فى الحادث من عرض الطريق لتسيير حركة المرور.
تسمم (2)

تحقيقات موسعة في تسمم 30 مواطنا بالغربية

تباشر النيابة العامة بمدينة الغربية، التحقيق فى حادث تسمم جماعي، وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إذ تسمم المعازيم فى حفل عرس مقام فى قاعة على طريق المحلة- طنطا، وذلك جراء تناول حلوى "جاتوه" تم تقديمها لهم، إذ بدأ المعازيم يصابون بإعياء وقيء ومغص وإسهال، وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف التى هرعت إلى مكان القاعة من عدة مستشفيات، سجلت استقبال 30 حالة تسمم، تسببت فى حالة من الطوارئ بالمستشفيات، لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
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