وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٢ م

صورة أرشيفية

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من ضباط قسم أول المنصورة، بتحرير أسرة المصاب بلاغ ضد إدارة المستشفى وصاحب السيارة المتسبب في الحادث ووالده، بالحصول على بصمة المصاب أثناء غيابه عن الوعي. وأكدت الأسرة، في محضر الشرطة، ملاحظتهم وجود آثار حبر على أصبع الإبهام عقب خروجه من غرفة الأشعة وهو