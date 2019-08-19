رسميًّا.. ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

توقيع ميتشو

وقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفارس الأبيض، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وكان ميتشو قد وصل إلى القاهرة صباح الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في منزله في الساعات الأولى من يوم الإثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي. ميتشو تولى تدريب منتخب أوغندا، ورحل عن قيادة الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى فريق أورلاندو