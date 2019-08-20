إهمال الرياضة والنوم.. 5 عادات تؤذي دماغك

ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ
أدمغتنا جزء مهم للغاية من أجسادنا، حيث تعطينا شخصيتنا وأفكارنا وعواطفنا وتمكننا من التفسير والتفاعل مع العالم من حولنا، فالدماغ عضو لا يمكننا إجراء عملية زراعة له، لذلك يجب الاعتناء به.
للأسف.. هناك الكثير من الطرق لإيذاء أدمغتنا، والتي قد يكون بعضها مفاجئا، لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن أن يتعرض بها الدماغ للأذى بشكل مؤقت أو دائم، وذلك حتى لا تفعلها مرة أخرى وتحافظ على دماغك بعيدا عن المشكلات الصحية التي تواجهها مع التقدم في العمر وفقا لما ذكره موقع Listverse.
1- إهمال ممارسة التمارين الرياضية
ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ، حيث توصي الابحاث العلمية بممارسة مالايقل عن 30 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة.
وهناك أدلة على أن التمارين
1- إهمال ممارسة التمارين الرياضية
ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ، حيث توصي الابحاث العلمية بممارسة مالايقل عن 30 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة.
وهناك أدلة على أن التمارين الرياضية تعزز الذاكرة، خاصة وأنه مع التقدم في العمر يقل حجم الدماغ وتضعف الذاكرة، وتمارين الأيروبيك رائعة للحفاظ على معدل ضربات القلب وضخ المزيد من الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الدماغ.
و أثناء ممارسة الرياضة، ينتج الجسم عاملاً كيميائيا مشتقًا من الدماغ يساعد في محاربة هذا الانخفاض والحفاظ على الوظائف الإدراكية.
2- تناول المكملات لتعزيز الذاكرة
كل تلك المكملات المعززة للذاكرة التي يتم الإعلان عنها في كل مكان ما هي إلا شيء سيء للدماغ، فعلى الرغم انها قد تعوض نقص فيتامين ما، ولكنها تحمل بعض المخاطر، حيث قد تتفاعل مع أدوية أخرى يتناولها بعض الأشخاص، كما أنها تحتاج إلى الطبيب للمساعدة في تجنب الأثار الجانبية.
3- الإفراط في تناول السكريات
يعتبر الدماغ العضو الأكثر جوعا للطاقة في الجسم، ولهذا قد يحتاج إلى السكر في شكل جلوكوز، حيث يستخدم الدماغ الطاقة من هذا السكر لتشغيل الناقلات العصبية، والتي تسهل التواصل في جميع أنحاء الدماغ وهي ضرورية للذاكرة والتعلم.
إذا كنت تحصل على كميات قليلة من السكر فإن دماغك لن يحصل على القدر الكافي، كما أن الإفراط في تناول السكر يسبب زيادة الوزن الذي يمكن أن يتسبب في تطوير الجسم للأنسولين وتغيير طرق استخدام الخلايا العصبية للسكر، وبالتالي تحصل مشكلة في الدماغ والذاكرة والإدراك، ومن أسوأ أنواع السكر التي يمكن تناولها هي شراب الذرة عالي الفركتوز.
4- عدم الحصول على النوم الكافي
النوم يساعد على تكوين ذكريات جديدة والتعلم من خلال إنشاء مسارات في الدماغ، كما يزيل السموم التي تتراكم في الدماغ، وفي حالة الشعور بالأرق لفترات طويلة وعدم القدرة على النوم في أوقات الليل المناسبة ستواجه يوما صعبا وضررا دائما في الدماغ.
كل ليلة يتم فيها تجنب النوم هي ليلة أخرى لن يخلق فيها الدماغ ذكريات جديدة ويخزن المعلومات المطلوبة، كما يظهر الاكتئاب الذي يزيد من تغذية الأرق، وقلة النوم تعمل على زيادة الشهية التي تدفعك إلى تناول الأطعمة السكرية بشكل مفرط والتي تعتبر مؤذية للدماغ.
5- البقاء في المنزل وحيدا
هل تعلم أن قضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء أمر مهم لعقلك؟.. انها حقيقة، فكونك اجتماعيًا يمكن أن يقوي عقلك ويقلل من خطر الخرف، حيث هناك ارتباطات اجتماعية إيجابية تحسن الصحة العقلية، وبالتالي تقليل الاكتئاب الذي له تأثير سلبي على الدماغ.
و يتيح لك الذهاب في نزهة مع شخص ما في الحديقة أو في صالة الألعاب الرياضية أو زيارة المتحف الانخراط اجتماعيًا، مما يبقى عقلك نشطا.
يُعتقد أن كبار السن يواجهون صعوبة أكبر في التبديل بين التفكير النشط وحلم اليقظة، مما قد يؤدي إلى إضعاف العقل، ولكن مع التنشئة الاجتماعية، يتم اكتساب ذكريات جديدة، ويتم مشاركة المعلومات، وعندما ينامون، يمكن للدماغ استيعاب هذه البيانات وتشكيل روابط جديدة والتقوية، لذا يجب الموازنة بين أن تكون اجتماعيين ووحيدا في بعض الأحيان.