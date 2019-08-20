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إهمال الرياضة والنوم.. 5 عادات تؤذي دماغك

ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ
تحرير:فيروز ياسر ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
ما يؤذي دماغك
ما يؤذي دماغك
أدمغتنا جزء مهم للغاية من أجسادنا، حيث تعطينا شخصيتنا وأفكارنا وعواطفنا وتمكننا من التفسير والتفاعل مع العالم من حولنا، فالدماغ عضو لا يمكننا إجراء عملية زراعة له، لذلك يجب الاعتناء به. للأسف.. هناك الكثير من الطرق لإيذاء أدمغتنا، والتي قد يكون بعضها مفاجئا، لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن أن يتعرض بها الدماغ للأذى بشكل مؤقت أو دائم، وذلك حتى لا تفعلها مرة أخرى وتحافظ على دماغك بعيدا عن المشكلات الصحية التي تواجهها مع التقدم في العمر وفقا لما ذكره موقع Listverse.
1- إهمال ممارسة التمارين الرياضية  ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ، حيث توصي الابحاث العلمية بممارسة مالايقل عن 30 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة. وهناك أدلة على أن التمارين
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الإفراط في تناول علاج السكري خطر على الصحة

حذر بحث جديد حسب صحيفة medicalnewstoday، من أن الكثير من المصابين بداء السكري وخاصة المصابين بداء السكري من النوع 1، قد يزيد لديهم خطر الإصابة بنقص السكر في الدم إذا تلقوا الكثير من العلاج لخفض الجلوكوز. حذر بحث جديد من مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، من أن مصابي داء السكري يواجهون مشكلة أكثر خطورة من المرض نفسه؛ عند الاستخدام المفرط لعلاج مرض السكري. أجرى الباحثون الدراسة بمستشفيات مايو كلينك الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من مجلة Mayo Clinic Proceedings العلمية.
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علاجات منزلية لتقليل التورم أثناء الحمل

تعد مرحلة الحمل والولادة من المراحل المهمة في حياة كل امرأة، لذا تعتبر قدم المرأة أكثر عضو يعاني أثناء فترة الحمل، حيث ينتج الجسم نحو 50% من السوائل والدم أثناء الحمل، مما قد يؤدي إلى تضخم اليدين والساق والوجه والأرجل. تلاحظ معظم النساء تورمًا في هذه الأجزاء من أجسادهن لفترة قد تصل إلى نحو خمسة أشهر من الحمل، وقد يستمر ذلك حتى الولادة. مع ذلك هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة لك للمساعدة في تقليل الانتفاخ الذي يحدث أثناء تلك الفترة المرهقة، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
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ما الجينات المرتبطة بانتشار الورم السرطاني؟

قدمت العديد من الأبحاث المكثفة حول دور بروتين مثبط الورم 53، فهمًا أكبر للطفرات الوراثية التي تلعبها في أشكال مختلفة من السرطان، فضلا عن تحديد أربعة جينات قد تساعد في التنبؤ بإصابة الفرد، حسب صحيفة medical health news. جدير بالذكر أن جين TP53 مسؤول عن ترميز ما يسميه العلماء بروتين الورم p53، وهو مثبط الورم الذي يمكن أن يمنع الخلايا من الانقسام والانتشار بسرعة كبيرة. صنف الباحثون TP53 على أنه "الوصي على الجينوم"، بسبب دوره الحاسم في منع الأورام والحفاظ على الانقسام الخلوي تحت السيطرة.
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منها الأكل الصيني.. هذه الأطعمة تزيد من آلام المفاصل

نعلم جميعا أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام قد يكون من الصعب للغاية مقاومتها، حتى تلك الأطعمة الأكثر خطورة عادةً ما تكافئنا بمجموعة من الدوبامين المسؤول عن السعادة في الدماغ. والتعافي من مرض ما؛ كالتهاب المفاصل المزمن، الذي لا يوجد له علاج في وقتنا الحالي، قد يستحق تغيير النظام الغذائي بأكمله، وبعد بضعة أسابيع ستتضاءل الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة الضارة، إذ سيكون الألم الأقل دافعًا قويا للحفاظ على هذا النظام الغذائي الجديد الذي يستحق التجربة.
سرطان-الدماغ

حافظ على ذاكرتك بهذه الحيل.. التأمل يفيدك

لدى الجميع اعتقاد بأن القدرة على تحسين الذاكرة تبلغ ذروتها في الشباب ثم تنخفض مع التقدم في العمر، وعلى الرغم من أن هناك علاقة بين مشكلات الذاكرة والعمر فإن هذا المفهوم ليس صحيحا تماما. قد يتغير المعدل الذي تعالج به المعلومات، لكن القدرة على تعلم الأشياء وتذكرها تتأثر إلى حد كبير بالعوامل الخارجية، فعلى سبيل المثال قلة النوم أو الإجهاد أو تعدد المهام أو البقاء مستقرا أو سوء التغذية أو تناول الدواء يمكن أن تسهم جميعًا في حدوث تدهور للذاكرة، ومع استثناء ملحوظ من حالات مثل مرض الألزهايمر والخرف وسوء التغذية، يمكنك التحكم في مدى جودة الذاكرة لديك.
هاتفك يسبب السمنة

هل هاتفك يسبب السمنة؟.. قضاء 5 ساعات خطر على صحتك

تمسك بهاتف طوال اليوم وتجلس مستمتعا بالسوشيال ميديا؟.. إذن عليك معرفة أن دراسة جديدة كشفت دراسة أن قضاء ساعات كل يوم أمام الهاتف الذكي قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، حيث وجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا خمس ساعات أو أكثر على هواتفهم المحمولة كانوا أكثر عرضة بنسبة 43% للسمنة من أقرانهم الذين يجلسون وقت اقل على شاشات الهاتف. وكان السبب في إصابة هؤلاء الطلاب بالسمنة، أنه أكثر عرضة بمرتين لشرب السكريات وتناول الوجبات السريعة والحلوى، وأقل مرتين في ممارسة الرياضة.
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