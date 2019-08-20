إهمال الرياضة والنوم.. 5 عادات تؤذي دماغك

ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

ما يؤذي دماغك

أدمغتنا جزء مهم للغاية من أجسادنا، حيث تعطينا شخصيتنا وأفكارنا وعواطفنا وتمكننا من التفسير والتفاعل مع العالم من حولنا، فالدماغ عضو لا يمكننا إجراء عملية زراعة له، لذلك يجب الاعتناء به. للأسف.. هناك الكثير من الطرق لإيذاء أدمغتنا، والتي قد يكون بعضها مفاجئا، لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن أن يتعرض بها الدماغ للأذى بشكل مؤقت أو دائم، وذلك حتى لا تفعلها مرة أخرى وتحافظ على دماغك بعيدا عن المشكلات الصحية التي تواجهها مع التقدم في العمر وفقا لما ذكره موقع Listverse.

1- إهمال ممارسة التمارين الرياضية ربما قد تشعر بالملل عند ممارستك التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي تهملها لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات، ولكن المدهش في الأمر أن هذا الإهمال يؤثر على الدماغ، حيث توصي الابحاث العلمية بممارسة مالايقل عن 30 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة. وهناك أدلة على أن التمارين