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انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
المسرح القومي
المسرح القومي
جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
فيما كتب أيضًا المؤلف عمرو محمود ياسين، نجل الفنان محمود ياسين، عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح القومي بيحقق لافتة كامل العدد دائما، واللي قدم على خشبة المسرح أعمال قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، برضه صورته غير موجودة رغم
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
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ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح في يومه الثالث

نستكمل، اليوم الإثنين، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة، فعلى مسرح الغد بالعجوزة تعرض مسرحية "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد في تمام السادسة، وتعرض على مسرح ميامي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج، فى نفس الموعد، كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسرح موتروبول، وكذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي بقاعة زكي طليمات.
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عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
المسرح -القومي

المهرجان القومي.. 12 محاولة لاستعادة هيبة المسرح

تنطلق مساء اليوم السبت 17 أغسطس، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، حيث يقام حفل الافتتاح في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقام حفل الختام بنفس المسرح يوم 30 من نفس الشهر. وتحمل الدورة اسم المخرج القدير الراحل كرم مطاوع، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تكريم مجموعة كبيرة من نجوم ومبدعي المسرح المصري الذي كان لهم أدوار بالغة الأهمية في إثراء خشبته بالأعمال الإبداعية الهامة.
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