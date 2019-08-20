انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

المسرح القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".

فيما كتب أيضًا المؤلف عمرو محمود ياسين، نجل الفنان محمود ياسين، عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح القومي بيحقق لافتة كامل العدد دائما، واللي قدم على خشبة المسرح أعمال قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، برضه صورته غير موجودة رغم