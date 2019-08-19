الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

تحرير:التحرير ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالانتهاء من هذا المشروع، خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر، خلال كلمته بافتتاح 1300 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، بعد إزالة كل المعوقات التى تعوق المشروع، الذى كان من المفترض تسليمه منتصف العام الجاري، ومن بينها نقل الضريح ونقل سوق