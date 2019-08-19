حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

يحتفل العالم اليوم بالتصوير والذى يصادف هذا العام الذكرى الـ180 على اختراع آلة التصوير، ومع تطور آلات التصوير، نرصد عددا من الهواتف الذكية التي تضم أفضل كاميرات
تحرير:أحمد البرماوي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م
هواتف ذكية
هواتف ذكية
المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
1) كاميرا هاتف Samsung Note 10 Plus الكاميرا الأمامية: يتوفر بعدسة واحدة خلف الشاشة ويمكن إخفاؤها، بدقة 10MP بفتحة عدسة f/2.2 ويمكن تصوير فيديو بدقة 2160p@30fps. الكاميرا الخلفية: موبايل سامسونج نوت 10 بلس يتوفر على كاميرا رباعية في الخلف، الأساسية بدقة 12MP بفتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4 والثانية 12MP
اقرأ المزيد
تلف -بطارية-الموبايل

آيفون أو أندرويد.. 5 خطوات لاستعادة سرعة هاتفك الذكي

إذا كنت تستخدم نفس الهاتف الذكي الخاص بك لعدة سنوات، فمن المحتمل أنك لاحظت أن جهازك يصبح أبطأ بمرور الوقت. لكن قبل أن تتخلى عن هاتفك الذكي لتشتري جهازا جديدا هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة في السرعة. كشفت صحيفة mirror البريطانية، عن خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة الهاتف الذكي، بما في ذلك إدارة تطبيقاتك ومسح البيانات المخزنة مؤقتًا. قال أفراح مكري، خبير الهواتف الذكية: "الهاتف البطيء هو دائمًا مصدر الإحباط، لكن من السار معرفة أن هناك خطوات سهلة يمكننا اتخاذها لتحسين الأداء دون تكلفة تذكر".
نظام هواوي الجديد

رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
مايكروسوفت

"مايكروسوفت".. من العالمية إلى التنصت على العملاء

تعتبر شركة مايكروسوفت "Microsoft" أشهر منارة على العالم فيما يتعلق بتقنيات الحاسوب، حيث تأسست من قبل بيل غيتس عام 1975، وخلال هذه الأعوام حاولت أن تتربع على قائمة أفضل الشركات التقنية، ولكن مع إطلاق شركات منافسة بخصائص مميزة، حاولت شركة Microsoft الحصول على مميزات عديدة، حتى وصل الأمر إلى التجسس على مكالمات عملائها، حيث اعترفت الشركة بأنها انتهكت نظام خصوصية عملائها، من خلال التجسس على المكالمات الصوتية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "theverge.com".
اقرأ المزيد من الأخبار
نظام هواوي الجديد

رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
اندرويد

جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد

يتم الآن شراء ملايين الهواتف الذكية الجديدة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد بواسطة برامج ضارة وخبيثة مثبتة في المتجر، وفقًا لفريق الأبحاث الأمنية الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية. أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه كانت هناك العديد من الشائعات حول وجود ملايين التطبيقات الضارة والخبيثة، التي يتم تحميلها من متجر التطبيقات "بلاي ستور"، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التطبيقات تأتي محملة مسبقًا على الهواتف الذكية لشركات بعينها، وتستطيع تحميل برمجيات خبيثة أخرى.
نظام هارموني

رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
galaxy book s (2)

سامسونج ومايكروسوفت.. ماتريد معرفته عن Galaxy book s

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن تعاونها الجديد والقوي مع شركة مايكروسوفت، وذلك خلال مؤتمرها الضخم الذي عقد بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن هاتف Galaxy Note 10. وأسفر هذا التعاون المثمر عن إطلاق جهاز Galaxy Book S الجديد، وهو حاسب محمول نحيف يضم بطارية يصل عمرها إلى 23 ساعة، ويعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذلك بسعر 999 دولارًا، ومن المنتظر أن يتم إتاحته بالأسواق في شهر سبتمبر المقبل. ويضم جهاز Galaxy Book S شاشة تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مع معالج Snapdragon 8cx ثماني النواة بتقنية 7 نانومتر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org