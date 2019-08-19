بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

يحتفل العالم اليوم بالتصوير والذى يصادف هذا العام الذكرى الـ180 على اختراع آلة التصوير، ومع تطور آلات التصوير، نرصد عددا من الهواتف الذكية التي تضم أفضل كاميرات

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

هواتف ذكية

المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.

1) كاميرا هاتف Samsung Note 10 Plus الكاميرا الأمامية: يتوفر بعدسة واحدة خلف الشاشة ويمكن إخفاؤها، بدقة 10MP بفتحة عدسة f/2.2 ويمكن تصوير فيديو بدقة 2160p@30fps. الكاميرا الخلفية: موبايل سامسونج نوت 10 بلس يتوفر على كاميرا رباعية في الخلف، الأساسية بدقة 12MP بفتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4 والثانية 12MP