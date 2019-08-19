بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

يحتفل العالم اليوم بالتصوير والذى يصادف هذا العام الذكرى الـ180 على اختراع آلة التصوير، ومع تطور آلات التصوير، نرصد عددا من الهواتف الذكية التي تضم أفضل كاميرات
المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
1) كاميرا هاتف Samsung Note 10 Plus
الكاميرا الأمامية: يتوفر بعدسة واحدة خلف الشاشة ويمكن إخفاؤها، بدقة 10MP بفتحة عدسة f/2.2 ويمكن تصوير فيديو بدقة 2160p@30fps.
الكاميرا الخلفية: موبايل سامسونج نوت 10 بلس يتوفر على كاميرا رباعية في الخلف، الأساسية بدقة 12MP بفتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4 والثانية 12MP
1) كاميرا هاتف Samsung Note 10 Plus
الكاميرا الأمامية: يتوفر بعدسة واحدة خلف الشاشة ويمكن إخفاؤها، بدقة 10MP بفتحة عدسة f/2.2 ويمكن تصوير فيديو بدقة 2160p@30fps.
الكاميرا الخلفية: موبايل سامسونج نوت 10 بلس يتوفر على كاميرا رباعية في الخلف، الأساسية بدقة 12MP بفتحة عدسة متغيرة f/1.5-2.4 والثانية 12MP بفتحة عدسة f/2.1 والثالثة بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.2 والرابعة ثلاثية الأبعاد 3D تدعم تصوير فيديو بتقنية 4k.
2) كاميرا هاتف Huawei P30 Pro
الكاميرا الأمامية: توجد عدسة واحدة داخل نوتش الذمعة U بذقة 32MP مع فتحة عدسة f/2.0 وتدعم تقنية HDR و وتصوير الفيديو بتقنية FullHD.
الكاميرا الخلفية : موبايل هواوي بي 30 برو يضم كاميرا رباعية في الخلف، الأساسية بدقة 40MP بفتحة عدسة f/1.6 والثانية بدقة بدقة 8MP بفتحة f/3.4 للتقريب البصري 5X والثالثة بدقة 20MP بفتحة عدسة f/2.2 والرابعة ثلاثية الأبعاد 3D، وتدعم تصوير الفيديو بتقنية FullHD+.
3) كاميرا هاتف Samsung S10 5G
الكاميرا الخلفية: كاميرا رباعية في الخلف الأساسية بدقة 12MP واسعة والثانية 12MP للتكبير البصري 2X والثالثة 16MP واسعة الزاوية والرابعة 3D.
الكاميرا الأمامية: واحدة بدقة 10MP واسعة يمكن تصوير فيديو FullHD+.
4) كاميرا هاتف Honor 20 Pro
الكاميرا الأمامية: يحتوي موبايل هونر 20 برو على كاميرا أمامية بدقة 32MP بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم ميزة HDR ويمكن تصوير فيديو بدقة HD+.
الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بـ4 كاميرات خلفية، الرئيسية 48MP بفتحة عدسة f/1.4 ومستشعر سوني IMX586 والثانية بدقة 16MP واسعة الزاوية 117 درجة بفتحة عدسة f/2.2، والتالتة 8MP بفتحة عدسة f/2.4 للتقريب البصري 3x والرابعة 2MP لتصوير الأشياء القريبة جدا وبفتحة عدسة f/2.4.
5) كاميرا هاتف OnePlus 7 Pro
الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف OnePlus 7 Pro بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.0 بمستشعر سوني IMX471.
الكاميرا الخلفية: يحتوي الجوال على 3 كاميرات خلفية، الرئيسية 48MP مستشعر سوني IMX586 بفتحة عدسة f/1.6 و OIS و EIS والثانية واسعة الزاوية 117 درجة 16MP بفتحة عدسة f/2.2 والثالثة 8MP للزوم البصري 3x وبفتحة عدسة f/2.4.
6) كاميرا هاتف Huawei P20 Pro
يستقطب جهاز هواوي P20 Pro انتباهك أثناء التنقل، بفضل إعداد الكاميرا الثلاثية في الخلف.
يمتلك المستشعر الأساسي دقة تبلغ 40 ميجا بكسل وهي أعلى دقة متاحة حاليا على الكاميرات لأي هاتف، مقترنًا بأداة تصوير أحادية اللون بدقة 20 ميجابيكسل.
ينتج عنها تشكيلة صور ذات تباين أفضل، أما المستشعر الثالث فهو عبارة عن عدسة مقربة، والتي توفر تقريبا بصريا 3x، والذي يتخطى الزوم البصري 2x الذي توفره الهواتف الذكية الأخرى.
يمكن للهاتف أيضًا التقاط مقاطع فيديو عالية الدقة بسرعة 960 إطارًا في الثانية.
7) كاميرا هاتف Huawei Mate 20 Pro
لا يزال هاتف شركة هواوي من الفئة الرائدة موبايل Huawei Mate 20 Pro يححفظ مكانته ضمن أفضل 10 هواتف من حيت الكاميرا.
هاتف هواوي ميت برو ثلاثي الكاميرات في الخلف بدقة 40MP/20MP/8MP وكاميرا أمامية بدقة 24MP، وتأتي الكاميرات بفتحة عدسة f/1.8 + f/2.4.
8) كاميرا هاتف Samsung 10 Plus
الكاميرا الأمامية: مزدوجة الأساسية بدقة 10MP والثانية 8MP
الكاميرا الخلفية: 3 كاميرات، الأساسية بدقة 12MP والثانية 12MP والثالثة 8MP.