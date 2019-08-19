الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

تحرير:أحمد شحاتة- أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

سولاري

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن أبرز الأسماء التي تلقتها لجنة التعاقدات هما الثنائي الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني والكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا والعين الإماراتي. وقال المصدر إن الثنائي أبديا ترحيبا بخوض التجربة داخل النادي الأهلي، ولكن