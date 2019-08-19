رياضة

محمد صلاح: «أنا مش منافق وموقفي لم يتغير من المرأة»

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونجم فريق ليفربول الإنجليزى اليوم الإثنين، على الاتهامات التي وجهت ضده بالنفاق بشأن حقوق المرأة، وذلك بعد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى فسرت بأنها تدافع عن عمرو وردة، بينما صرح لمجلة "تايمز من قبل أن المرأة تحتاج أن تعامل بشكل أفضل فى الشرق الأوسط، وأشار صلاح إلى أنه لا يزال يدافع عن حقوق المرأة". وقال محمد صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "موقفي لم يتغير بعد تغريدة وردة أو قبلها، الناس تفهم ما أقوله بشكل مخطئ".
وأكمل صلاح عن كيفية استغلال شهرته فى الشرق الأسوط لحل مشاكل المرأة قائلا: "فى أول الأمر يجب قبول أن المرأة تعانى من مشاكل فى الشرق الأوسط، وثانيًا يجب أن تأخذ المرأة حقوقها كاملة فى التحدث عن أى شيء يقف ضدها". وأوضح: "أريد عندما تواجه ابنتى مشاكل يجب أن تشعر بالدعم مني للحديث، لكن للأسف الزوجة تخشى
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محمد صلاح

صلاح يعترف: نتحمل جزءًا من الفشل فى أمم إفريقيا

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب لم يقدم أداءً جيدًا خلال بطولة إمم إفريقيا 2019 والتى أقصى فيها المنتخب الوطنى على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور الـ16، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من البطولة الإفريقية، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات".
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الزمالك يعلن ضم عبدالعزيز وعبدالرؤوف للجهاز الفني

أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا عامًّا ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا، ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.
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رسميا.. سموحة يضم ناصر ماهر على سبيل الإعارة

أنهى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، كل الإجراءات الخاصة بضم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث حضر عاطف حنفي مندوب الفريق السكندري من أجل إنهاء إجراءات ضم صانع ألعاب القلعة الحمراء، كما تواجد اللاعب في مقر النادي رفقة وكيله وقام بالتوقيع على عقود انتقاله إلى سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.
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محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
محمد صلاح

محمد عودة: صلاح رفض الأهلي.. والنني يلعب بربع مستواه

قال محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، لم يشعر بالصدمة بعد رفض الزمالك ضمه، خلال فترة تواجده ضمن صفوف ذئاب الجبل قبل سنوات، لأنه لاعب محترف ويحرص على تطوير نفسه دائما. وأضاف عودة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «سوبر تايم» عبر قناة TIME SPORTS أن صلاح رفض الانتقال إلى النادي الأهلي قبل الاحتراف أيضا، وأبلغ مسؤولي المقاولون بذلك، مفضلا الاحتراف في أوروبا وهو ما نجح فيه.
محمد صلاح

بيانات جديدة بسبب العنصرية ضد محمد صلاح

أصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر. وقال بيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت في ما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر، ولن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

هل يفعلها صلاح ويكرر إنجاز آلان شيرر وهنري؟

ساعات وتبدأ منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد 2019/ 2020، حيث تنطلق أولى مباريات المسابقة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أنفيلد والتي تجمع بين ليفربول وصيف البطولة في الموسم الماضي ونوريتش سيتي الصاعد حديثا للبطولة، وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية انتقال العديد من اللاعبين المميزين لصفوف أندية البريميرليج وكذلك رحيل بعض اللاعبين الكبار عن أنديتهم والانتقال لأندية أخرى وعلى رأسهم إيدن هازارد نجم تشيلسي السابق الذي انضم لصفوف ريال مدريد، كما اقترب البلجيكي روميلو لوكاكاو من الرحيل لإنتر ميلان.
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