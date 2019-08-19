محمد صلاح: «أنا مش منافق وموقفي لم يتغير من المرأة»

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

محمد صلاح

علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونجم فريق ليفربول الإنجليزى اليوم الإثنين، على الاتهامات التي وجهت ضده بالنفاق بشأن حقوق المرأة، وذلك بعد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى فسرت بأنها تدافع عن عمرو وردة، بينما صرح لمجلة "تايمز من قبل أن المرأة تحتاج أن تعامل بشكل أفضل فى الشرق الأوسط، وأشار صلاح إلى أنه لا يزال يدافع عن حقوق المرأة". وقال محمد صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "موقفي لم يتغير بعد تغريدة وردة أو قبلها، الناس تفهم ما أقوله بشكل مخطئ".

وأكمل صلاح عن كيفية استغلال شهرته فى الشرق الأسوط لحل مشاكل المرأة قائلا: "فى أول الأمر يجب قبول أن المرأة تعانى من مشاكل فى الشرق الأوسط، وثانيًا يجب أن تأخذ المرأة حقوقها كاملة فى التحدث عن أى شيء يقف ضدها". وأوضح: "أريد عندما تواجه ابنتى مشاكل يجب أن تشعر بالدعم مني للحديث، لكن للأسف الزوجة تخشى