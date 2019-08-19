رسميا.. سموحة يضم ناصر ماهر على سبيل الإعارة

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

ناصر ماهر

أنهى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، كل الإجراءات الخاصة بضم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث حضر عاطف حنفي مندوب الفريق السكندري من أجل إنهاء إجراءات ضم صانع ألعاب القلعة الحمراء، كما تواجد اللاعب في مقر النادي رفقة وكيله وقام بالتوقيع على عقود انتقاله إلى سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

وحرص ناصر ماهر على جمع متعلقاته من النادي الأهلي وتوديع زملائه قبل انطلاق مران اليوم؛ تمهيدًا للانضمام لصفوف سموحة. وعقد ماهر ووكيله جلسة مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي من أجل الاتفاق على بنود التعاقد وتوقيع العقود من محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء والإعلان عن إتمام الصفقة رسميًّا. ولعب