رياضة

الزمالك يعلن ضم عبدالعزيز وعبدالرؤوف للجهاز الفني

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م
ايمن عبدالعزيز
ايمن عبدالعزيز
أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا عامًّا ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا، ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.
جاء ذلك القرار بعد اعتذار طارق يحيى المدير الفني المؤقت، عن العمل مدربا عاما ضمن جهاز الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو". وكان ميتشو قد وصل إلى القاهرة صباح الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في منزله في الساعات الأولى من يوم الإثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء
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توقيع-ميشو‎

رسميًّا.. ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم

وقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفارس الأبيض، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب الزمالك وأعرف ميول جماهيره

قال الصربي ميلوتان سريديوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه حقق حلمه بتولي تدريب الفريق الأبيض. وأضاف ميتشو، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، على قناة المحور، أنه بدأ عمله في قارة إفريقيا منذ 19 عاما، وعمل في 7 دول، لكنه يعتبر تدريب "الزمالك" بمثابة تحقيق لحلمه، موضحًا أنه معجب بالروح التي يتمتع بها رئيس مجلس إدارة النادي الذي يرغب في تحقيق الفوز دائما.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.
الزمالك-وديكيدها‎ (1)

طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
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