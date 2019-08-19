الزمالك يعلن ضم عبدالعزيز وعبدالرؤوف للجهاز الفني

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٣ م

ايمن عبدالعزيز

أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا عامًّا ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا، ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.

جاء ذلك القرار بعد اعتذار طارق يحيى المدير الفني المؤقت، عن العمل مدربا عاما ضمن جهاز الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو". وكان ميتشو قد وصل إلى القاهرة صباح الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في منزله في الساعات الأولى من يوم الإثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء