القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

تحرير:تهامى البندارى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م

جثة - صورة أرشيفية

بعد مرور 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجحت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل صاحب محل خمور، على يد اثنين، في الوقت الذي تكثف فيه المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهم الهارب.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، أمس الأحد، بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوي طلقات نارية ووقوع قتيل، كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث عن مقتل صاحب محل خمور على أثر إصابته بطلقات خرطوش بمنطقة الوجه والصدر وضربات متفرقة بالرأس، وعُثر عليه مرتديا ملابسه كاملة، وبحوزته بطاقة تحقيق شخصيته. أسفرت تحريات رئيس