جريمة

القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

تحرير:تهامى البندارى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
بعد مرور 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجحت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل صاحب محل خمور، على يد اثنين، في الوقت الذي تكثف فيه المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهم الهارب.
تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، أمس الأحد، بلاغا من شرطة النجدة، بسماع دوي طلقات نارية ووقوع قتيل، كشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث عن مقتل صاحب محل خمور على أثر إصابته بطلقات خرطوش بمنطقة الوجه والصدر وضربات متفرقة بالرأس، وعُثر عليه مرتديا ملابسه كاملة، وبحوزته بطاقة تحقيق شخصيته. أسفرت تحريات رئيس
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مستشفى -المنصورة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
مستشفى-طوارئ-المنصورة

التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
حبس-كلابشات

المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.
المخرج خالد مرعى

حبس المخرج خالد مرعي 4 أيام في اتهامه بجلب المخدرات

قررت نيابة النزهة، حبس المخرج السينمائى خالد مرعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ، عقب وصوله على إحدى الرحلات الجوية قادما من هولندا، بمطار القاهرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها. كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة، قد ألقت القبض على المخرج خالد مرعي، في أثناء عودته من رحلة سفر بالخارج وبحوزته كمية من المخدرات، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة النزهة مباشرة عقب تحرير محضر بالواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتحريز المضبوطات.
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الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
انهيار-عقار-فى-الاسكندرية (5)

النيابة تستعلم عن رخصة بناء «عقار الحدائق» المنهار

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق، نتج عنه إصابة 3 مواطنين، وانتقلت النيابة إلى مستشفى الزهراء الجامعي تمهيدا لسماع أقوال المصابين، وأجرت معاينة لموقع الحادث، للوقوف على ملابساته كاملة، وطلبت ترخيص المنزل من حى حدائق القبة ومسؤولي محافظة القاهرة، وأمرت كذلك بتشكيل لجنة هندسية فنية لإعداد تقرير بشأن المنزل المنهار، وبيان الحالة التي كان عليها والاستعلام عما إذا صدر له رخصة بناء من عدمه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
طفل رضيع في المقابر

ألقته أمه وكلب حرسه من الأذى.. قصة رضيع ترب الغفير

تكثف مباحث منشأة ناصر جهودها لكشف غموض واقعة العثور على طفل رضيع حيا ملفوفا بقطعة قماش خفيفة، لم يتخط اليومين من عمره، داخل مقابر الغفير، ويستمع رجال الشرطة إلى أقوال المبلغ عن الواقعة وعدد من شهود العيان من قاطني المقابر، للوقوف على التفاصيل الكاملة وراء العثور على الطفل الرضيع، وتولت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث وأمرت بنقله إلى إحدى دور رعاية الأطفال، مع التعهد بحسن رعايته، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول الحادث، وسرعة التوصل إلى أسرة الطفل الرضيع.
طعنات-سكين-جريمة

حكاية صعيدي حاول الثأر لدماء ابن شقيقه داخل المحكمة

أخفى سكينا بين طيات ملابسه، وتوجه بها إلى داخل محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أملا في الثأر لدماء ابن شقيقه، الذي فارق الحياة على يد عامل بمنطقة السلام، قبل عدة أيام، حتى أحبطت قوات تأمين المحكمة القاهرة الجديدة، مساعي المتهم وألقت القبض عليه بعدما اشتبهت فيه، وعثرت معه على سلاح أبيض عبارة عن سكين، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأشار المتهم إلى أنه كان متربصا بهدف الثأر من قاتل ابن شقيقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
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