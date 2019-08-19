رياضة

صلاح يعترف: نتحمل جزءًا من الفشل فى أمم إفريقيا

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
اعترف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب لم يقدم أداءً جيدًا خلال بطولة إمم إفريقيا 2019 والتى أقصى فيها المنتخب الوطنى على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور الـ16، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من البطولة الإفريقية، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات".
وأكمل صلاح: "اللاعبون شعروا بالضغط، للأسف لم نقدم أفضل أداء لنا، لن أتحدث عن اللاعبين، وأعفي نفسي، كفريق لم نقدم مستوى جيدا". وأضاف محمد صلاح عن رئيس الاتحاد القادم: "الشخص الذي سيأتي الآن يحتاج إلى أن يكون أمينًا مع نفسه يحاول إصلاح الأمر؛ لأنني كلاعب في المنتخب الوطني، لست سعيدا بالكثير من الأشياء". واختتم
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ايمن-عبد-العزيز (3)

الزمالك يعلن ضم عبدالعزيز وعبدالرؤوف للجهاز الفني

أعلن نادي الزمالك تعيين أيمن عبدالعزيز مدربًا عامًّا ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق وأحمد عبدالرؤوف مدربًا مساعدًا، ووقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.
ناصر-ماهر

رسميا.. سموحة يضم ناصر ماهر على سبيل الإعارة

أنهى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، كل الإجراءات الخاصة بضم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث حضر عاطف حنفي مندوب الفريق السكندري من أجل إنهاء إجراءات ضم صانع ألعاب القلعة الحمراء، كما تواجد اللاعب في مقر النادي رفقة وكيله وقام بالتوقيع على عقود انتقاله إلى سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.
محمد-صلاح

محمد صلاح: «أنا مش منافق وموقفي لم يتغير من المرأة»

علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونجم فريق ليفربول الإنجليزى اليوم الإثنين، على الاتهامات التي وجهت ضده بالنفاق بشأن حقوق المرأة، وذلك بعد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى فسرت بأنها تدافع عن عمرو وردة، بينما صرح لمجلة "تايمز من قبل أن المرأة تحتاج أن تعامل بشكل أفضل فى الشرق الأوسط، وأشار صلاح إلى أنه لا يزال يدافع عن حقوق المرأة". وقال محمد صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "موقفي لم يتغير بعد تغريدة وردة أو قبلها، الناس تفهم ما أقوله بشكل مخطئ".
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محمد-صلاح

محمد صلاح: «أنا مش منافق وموقفي لم يتغير من المرأة»

علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونجم فريق ليفربول الإنجليزى اليوم الإثنين، على الاتهامات التي وجهت ضده بالنفاق بشأن حقوق المرأة، وذلك بعد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى فسرت بأنها تدافع عن عمرو وردة، بينما صرح لمجلة "تايمز من قبل أن المرأة تحتاج أن تعامل بشكل أفضل فى الشرق الأوسط، وأشار صلاح إلى أنه لا يزال يدافع عن حقوق المرأة". وقال محمد صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "موقفي لم يتغير بعد تغريدة وردة أو قبلها، الناس تفهم ما أقوله بشكل مخطئ".
محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
محمد-صلاح

صلاح يشن هجوما على اتحاد الكرة: «داخلين معي في تحدي»

كشف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى، عن كواليس المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، خلال بطولة أمم إفريقيا، مهاجما اتحاد الكرة، كما علق أيضا على فكرة اعتزاله اللعب الدولى والتى أشارت إليها العديد من التقارير الصحفية على خلفية تبعات الخروج المهين لمصر من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا. وقال صلاح: "أنا أحب مصر من كل قلبى، هى دائما فى عقلي، شيء ما دائما ما يدفعنى للعب، أنا أريد أن أكون أيقونة وحلما للأطفال، لذلك الاعتزال الدولي هو أمر كبير وصعب بالنسبة لى".
بيتسو موسيماني مدرب صن داونز

موسيمانى:انتصار صن دوانز دعم جنوب إفريقا ضد الفراعنة

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي على الانتصارات التى حققها فريقه على الأندية المصرية خلال المواجهات القارية، مشيرا إلى أن ذلك الفوز ساعد منتخب بلاده على إقصاء الفراعنة من كأس أمم إفريقيا 2019، وودعت مصر البطولة من على أرضها بشكل مبكر بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 . وقال موسيمانى فى تصريحات لـ"تايمز لايف" الجنوب إفريقية: "لا أفهم سبب عدم اهتمام بعض الأندية بالمسابقات القارية، حينها تصبح محليا وليس أكثر من ذلك".
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