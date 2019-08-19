صلاح يعترف: نتحمل جزءًا من الفشل فى أمم إفريقيا

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

محمد صلاح

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب لم يقدم أداءً جيدًا خلال بطولة إمم إفريقيا 2019 والتى أقصى فيها المنتخب الوطنى على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور الـ16، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من البطولة الإفريقية، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات".

وأكمل صلاح: "اللاعبون شعروا بالضغط، للأسف لم نقدم أفضل أداء لنا، لن أتحدث عن اللاعبين، وأعفي نفسي، كفريق لم نقدم مستوى جيدا". وأضاف محمد صلاح عن رئيس الاتحاد القادم: "الشخص الذي سيأتي الآن يحتاج إلى أن يكون أمينًا مع نفسه يحاول إصلاح الأمر؛ لأنني كلاعب في المنتخب الوطني، لست سعيدا بالكثير من الأشياء". واختتم