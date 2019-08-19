مسئول أضرحة الإسكندرية: «أبوالإخلاص» غير مسجل في الصوفية

تحرير:أحمد الزغبي ? ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

مسجد أبو الإخلاص

قال الشيخ جابر قاسم مسئول الأضرحة في الإسكندرية، إن ضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني الذي نُقل في الإسكندرية اليوم، غير مسجل في مشيخة الطرق الصوفية طبقا للقرار 118 لسنة 1976 وأن الطريقة التي يتبعها المترددون عليه ليست طريقة صوفية متبعة ضمن الطرق الـ77 للصوفية. وأضاف قاسم لـ"التحرير" أن مشيخة الطرق الصوفية أرسلت منذ فترة خطابا للقائمين على الضريح للتسجيل في المشيخة الصوفية، وأن يقوم العاملون بالانضمام إلى أي طريقة يرغبون فيها إذ يمكن محاسبتهم طبقا لأعراف الصوفية وتحت مباشرتها.

وأشار مسؤول الأضرحة إلى أنه لا يوجد مايعرف باسم الطريقة الإخلاصية العلوية، ولا توجد طريقة صوفية صدر لها قرار تعيين من المجلس الأعلى الصوفية ولم يتم الاعتراف بهذه الطريقة واتباعها.ونفذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع