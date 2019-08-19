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مسئول أضرحة الإسكندرية: «أبوالإخلاص» غير مسجل في الصوفية

تحرير:أحمد الزغبي ? ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م
مسجد أبو الإخلاص
مسجد أبو الإخلاص
قال الشيخ جابر قاسم مسئول الأضرحة في الإسكندرية، إن ضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني الذي نُقل في الإسكندرية اليوم، غير مسجل في مشيخة الطرق الصوفية طبقا للقرار 118 لسنة 1976 وأن الطريقة التي يتبعها المترددون عليه ليست طريقة صوفية متبعة ضمن الطرق الـ77 للصوفية. وأضاف قاسم لـ"التحرير" أن مشيخة الطرق الصوفية أرسلت منذ فترة خطابا للقائمين على الضريح للتسجيل في المشيخة الصوفية، وأن يقوم العاملون بالانضمام إلى أي طريقة يرغبون فيها إذ يمكن محاسبتهم طبقا لأعراف الصوفية وتحت مباشرتها.
وأشار مسؤول الأضرحة إلى أنه لا يوجد مايعرف باسم الطريقة الإخلاصية العلوية، ولا توجد طريقة صوفية صدر لها قرار تعيين من المجلس الأعلى الصوفية ولم يتم الاعتراف بهذه الطريقة واتباعها.ونفذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع
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وزير-التموين-يضع-حجر-اساس-أول-منطقة-لوجيستيه-بالصعيد-في-قنا (1)

25 فدانا.. تفاصيل إنشاء أول منطقة تجارية بالصعيد (فيديو وصور)

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بقرية الترامسة بقنا، اليوم، وهى الأولى على مستوى الصعيد. جاء ذلك بحضور محافظ قنا عبدالحميد الهجان، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات. وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عاملا رئيسا فى خفض أسعار السلع لما لها من دور مهم في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار يستعرض مسار نقل المومياوات لمتحف الحضارة

استعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التصور الخاص بمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به. وقال الوزير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعد من الوزراء اليوم: إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، وكذلك المنطقة المحيطة به، فضلاً عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة. وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة به.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
انفجار-فى-العراق

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار مسجد بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار اليوم الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية. ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار. وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».
السيسي يؤدي صلاة العيد - أرشيفية

بث مباشر.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الماسة بالعلمين الجديدة

يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ حجاج الهنداوى. ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.
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