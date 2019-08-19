ترامب يدعو لمقاضاة «جوجل»: تلاعبت بملايين الناخبين

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن شركة "جوجل" للتكنولوجيا تلاعبت بملايين الناخبين لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة 2016، داعيا إلى مقاضاة الشركة الأمريكية. وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى "تقرير حديث" خلص إلى أن "جوجل تلاعبت بـ2.6 إلى 16 مليون صوت لمصلحة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016". وأضاف ترامب أن "هذا (التقرير) صدر من قبل مؤيد لكلينتون وليس مؤيدا لترامب!، ينبغي مقاضاة جوجل.. انتصاري (في الانتخابات) كان أكبر مما اعتقدت!".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ترامب يشير إلى أعمال روبرت إبستين، الباحث في مجموعة تدعى "المعهد الأمريكي لأبحاث وتكنولوجيا السلوك" بولاية كاليفورنيا، والذي شهد أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو الماضي حول ما وصفه بـ"تأثير تلاعب محرك البحث" وقال آنذاك إن بحثه يُظهر أن نتائج محرك بحث "جوجل" دفعت 2.6