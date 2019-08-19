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25 فدانا.. تفاصيل إنشاء أول منطقة تجارية بالصعيد (فيديو وصور)

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة تجارية بالصعيد
وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة تجارية بالصعيد
وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بقرية الترامسة بقنا، اليوم، وهى الأولى على مستوى الصعيد. جاء ذلك بحضور محافظ قنا عبدالحميد الهجان، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات. وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عاملا رئيسا فى خفض أسعار السلع لما لها من دور مهم في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.
وأشار إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية سوف يتم إنشاؤها على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات بإجمالى استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه. وأكد أنها سوف تُحدث نقلة نوعية فى مفهوم التجارة الداخلية فى جنوب الصعيد. ومن جهته، قال محافظ قنا إن المنطقة اللوجيستية المقرر إنشاؤها تتمتع بموقع متميز على طريق "قنا– سوهاج"
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تنفيذ-هدم-مسجد-ابو-الاخلاص-بالمحمودية-ونقل-الضريح (1)

مسئول أضرحة الإسكندرية: «أبوالإخلاص» غير مسجل في الصوفية

قال الشيخ جابر قاسم مسئول الأضرحة في الإسكندرية، إن ضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني الذي نُقل في الإسكندرية اليوم، غير مسجل في مشيخة الطرق الصوفية طبقا للقرار 118 لسنة 1976 وأن الطريقة التي يتبعها المترددون عليه ليست طريقة صوفية متبعة ضمن الطرق الـ77 للصوفية. وأضاف قاسم لـ"التحرير" أن مشيخة الطرق الصوفية أرسلت منذ فترة خطابا للقائمين على الضريح للتسجيل في المشيخة الصوفية، وأن يقوم العاملون بالانضمام إلى أي طريقة يرغبون فيها إذ يمكن محاسبتهم طبقا لأعراف الصوفية وتحت مباشرتها.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

وزير الآثار يستعرض مسار نقل المومياوات لمتحف الحضارة

استعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار، التصور الخاص بمسار المومياوات الملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة وافتتاح قاعتي العرض به. وقال الوزير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعد من الوزراء اليوم: إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير، وكذلك المنطقة المحيطة به، فضلاً عن المنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة. وأشار الوزير، إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لرفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والمنطقة المحيطة به.
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مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
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بطاقات-تموينية

تبدأ الشهر المقبل| كيف تستبعد التموين غير المستحقين؟

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى إصدار سلسلة من القرارات متعلقة بمحددات صرف السلع التموينية خلال المنظومة الجديدة التى تستهدف إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد من هم دون ذلك وهذا ما نتج عنه إصدار شروط وضوابط للحصول على الدعم مقسمة على أربعة مراحل تحت شعار "الاستحقاق"، وتم فتح الباب للتظلم وأخيرا أعلنت وزارة التموين عن موعد إيقاف الدعم بشكل نهائي مع حلول شهر سبتمبر على أن تكون هناك رسائل هاتفية على مدار الأسبوعين القادمين لإخطار المواطنين المستبعدين.
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كل ما تريد معرفته عن أسعار اللحوم «القايم والمدبوح»

بدأت الحكومة استعدادتها لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم في جميع المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كانت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أو وزارة الزراعة، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى منافذ بيع أمان، ومنافذ القوات المسلحة. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن الوزارة لديها كميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين، مؤكدا أن منتجات اللحوم لم تشهد ارتفاعا في الأسعار هذا العام بالنسبة للعام الماضي، وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
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وزير التموين: ندعم أصحاب السيارات الفارهة بشرط

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يمكن استثناء مَن لديه سيارة فارهة من حذف غير المستحقين للدعم بشرط أن تكون تلك السيارة يعمل عليها كمصدر رزق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتقدم بتظلم لإثبات حقه. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، إذ بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
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12 شرطا.. التموين تعلن موعد حذف غير المستحقين بالمرحلة الرابعة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا بنهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي 89 مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، مشددا على أن "المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ 89 مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه"، حسب تعبيره.
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