25 فدانا.. تفاصيل إنشاء أول منطقة تجارية بالصعيد (فيديو وصور)

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة تجارية بالصعيد

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بقرية الترامسة بقنا، اليوم، وهى الأولى على مستوى الصعيد. جاء ذلك بحضور محافظ قنا عبدالحميد الهجان، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات. وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عاملا رئيسا فى خفض أسعار السلع لما لها من دور مهم في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.

وأشار إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية سوف يتم إنشاؤها على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات بإجمالى استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه. وأكد أنها سوف تُحدث نقلة نوعية فى مفهوم التجارة الداخلية فى جنوب الصعيد. ومن جهته، قال محافظ قنا إن المنطقة اللوجيستية المقرر إنشاؤها تتمتع بموقع متميز على طريق "قنا– سوهاج"