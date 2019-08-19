جريمة

انزل معانا.. رحلة موت سائق «توك توك» في رشاح الخانكة

شرحت تحريات المباحث أن المتهمين بيتا النية على التخلص من المجني عليه.. قاما باستدراجه بحجة توصيلهما فقتلاه وتخلصا من جثته في مياه رشاح عزبة الرمل بالخانكة
تحرير:تهامى البندارى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
جثة داخل رشاح- صورة أرشيفية
جثة داخل رشاح- صورة أرشيفية
لم يكن يعلم «أحمد»، طالب الإعدادية، الذي لم يتخط الـ16 من عمره، أن خروجه لتوصيل جاره على «التوك توك» الخاص به، سيكتب نهاية حياته، وهو ما خطط له اثنان من معدومي الضمير والإنسانية من جيران الطالب، لتكون الرحلة والتوصيلة الأخيرة لـ«أحمد» سائق «التوك توك»، فلم يرحما توسلاته، وتخلصا منه بدم بارد، دفعاه إلى مياه الرشاح بمنطقة الخانكة، ولم يتركاه إلا بعدما تأكدا من غرقه، ثم استوليا على التوك توك، وفرا هاربين من مسرح الحادث، قبل أن يتم ضبطهما بمعرفة ضباط مباحث الخانكة.
لم يرحم المتهمان، أحمد وابن شقيقه، محمد، عاطلان، توسلات جارهما طالب الإعدادية، بأن يأخذا مركبة التوك توك، ويتركاه لحال سبيله، ظل يبكي متوسلا إليهما، لكنهما كانا قد اتخذا قرارهما بإعدامه غرقا في مياه الرشاح، عاقدين النية والعزم على إنهاء روحه والتخلص من جثته، دفعاه للموت وظلا يراقبانه في صمت حتى لقي
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اشعال-النيران-فى-الجثة

سُحبت رخصته.. سائق يشعل النيران في نفسه بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الإثنين، حادثًا أليمًا عندما أقدم سائق على إشعال النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل المدينة، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به في إحدى اللجان؛ لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به "تاكسي" داخل المدينة وسط حالة من الذهول بين المواطنين المتواجدين. نُقل السائق إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبيّن أن الحريق 40% داخل جسمه وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جثه

القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

بعد مرور 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجحت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل صاحب محل خمور، على يد اثنين، في الوقت الذي تكثف فيه المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهم الهارب.
مستشفى -المنصورة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
مستشفى-طوارئ-المنصورة

التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
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جثة-طفل

جريمة الغدر والانتقام.. كواليس مقتل طفل في كرداسة

يقول الأثر إن العائلة أو الأسرة هي الانتماء الأول للإنسان وأساس وجوده، وهي الملجأ الدافئ والحضن الحنون له، هي الوطن الصغير الذي نعيش فيه ومن أجله نحيا ونموت، ما سبق لم يجد مستقرا ومقاما لدى عائلة بسيطة يقيم أفرادها في عقار سكني واحد بمنطقة أبو رواش الكائنة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، حيث خلافات متجددة تفككت معها أواصر العائلة بدلا من تقويتها، وانفرطت حبات عقد الأسرة الكبيرة مع توتر علاقة بعض أفرادها حتى بلغت أوجها معلنةً وقوع جريمة قتل مؤسفة.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جثة

بسبب المصروف.. يضرب زوجته حتى الموت بأوسيم

مشادة كلامية معتادة بين "هدى" وزوجها "هاني"، انصبت تلك المرة على تراجع مصروف المنزل مع قرار رب الأسرة الزواج بسيدة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظة ونار الغيرة لدى الزوجة الأولى فكانت تبحث عن افتعال المشكلات ظنا أنها بذلك ستمثل ورقة ضغط على بعلها الذي لم يعبأ بأفعالها بل راح يغدق المال والمشاعر معًا على "العروس الجديدة"، فاختارت "هدى" أزمة المصروف لتكون شرارة تلك المشاحنة دون أن تدري أن فعلتها ستعجل من موتها على يد زوجها الذي كتب المشهد الأخير من حياتها.
جثه-في-ارض-زراعيه

دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
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