انزل معانا.. رحلة موت سائق «توك توك» في رشاح الخانكة

شرحت تحريات المباحث أن المتهمين بيتا النية على التخلص من المجني عليه.. قاما باستدراجه بحجة توصيلهما فقتلاه وتخلصا من جثته في مياه رشاح عزبة الرمل بالخانكة

تحرير:تهامى البندارى ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

جثة داخل رشاح- صورة أرشيفية

لم يكن يعلم «أحمد»، طالب الإعدادية، الذي لم يتخط الـ16 من عمره، أن خروجه لتوصيل جاره على «التوك توك» الخاص به، سيكتب نهاية حياته، وهو ما خطط له اثنان من معدومي الضمير والإنسانية من جيران الطالب، لتكون الرحلة والتوصيلة الأخيرة لـ«أحمد» سائق «التوك توك»، فلم يرحما توسلاته، وتخلصا منه بدم بارد، دفعاه إلى مياه الرشاح بمنطقة الخانكة، ولم يتركاه إلا بعدما تأكدا من غرقه، ثم استوليا على التوك توك، وفرا هاربين من مسرح الحادث، قبل أن يتم ضبطهما بمعرفة ضباط مباحث الخانكة.

لم يرحم المتهمان، أحمد وابن شقيقه، محمد، عاطلان، توسلات جارهما طالب الإعدادية، بأن يأخذا مركبة التوك توك، ويتركاه لحال سبيله، ظل يبكي متوسلا إليهما، لكنهما كانا قد اتخذا قرارهما بإعدامه غرقا في مياه الرشاح، عاقدين النية والعزم على إنهاء روحه والتخلص من جثته، دفعاه للموت وظلا يراقبانه في صمت حتى لقي