يوفنتوس يعلن إصابة ماوريسيو ساري بمرض رئوي

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م

سارى

أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا أوضح فيه إصابة الإيطالى ماوريسيو ساري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. واكمل البيان:" "أن ماوريسيو ساري لم يقم برحلة إلى تريستينا لمباراة ودية مساء السبت الماضى، بعد أن حصل على راحة نهاية الأسبوع، حيث يقوم بتنسيق عمل الفريق مع باقى أعضاء الجهاز الفنى".

وأضاف البيان أنه لسوء الحظ، لم يستطع إجراء التدريب في الميدان بسبب استمرار الأزمة الصحية التي أصابته خلال الأسبوع الماضي، في وقت متأخر من بعد الظهر، وخضع لفحوصات أخرى أكدت إصابته بالتهاب رئوي، وقد تم وصف علاج محدد له. يبقى الآن أن نرى ما إذا كان ساري سيكون لائقًا بما يكفي ليصبح على مقاعد البدلاء في



وأضاف البيان أنه لسوء الحظ، لم يستطع إجراء التدريب في الميدان بسبب استمرار الأزمة الصحية التي أصابته خلال الأسبوع الماضي، في وقت متأخر من بعد الظهر، وخضع لفحوصات أخرى أكدت إصابته بالتهاب رئوي، وقد تم وصف علاج محدد له.



يبقى الآن أن نرى ما إذا كان ساري سيكون لائقًا بما يكفي ليصبح على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الأسبوع والتى سيلتقى فيها فريق بارما على ملعب إينو تارديني.



يعتبر مدرب نابولي وتشيلسي السابق مدخنًا شرها، وقد اعترف مؤخرًا بتدخينه لأكثر من 60 سيجارة يوميًّا، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم آثار أعراض الالتهاب الرئوى.