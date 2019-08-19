رياضة

يوفنتوس يعلن إصابة ماوريسيو ساري بمرض رئوي

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
سارى
سارى
أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا أوضح فيه إصابة الإيطالى ماوريسيو ساري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. واكمل البيان:" "أن ماوريسيو ساري لم يقم برحلة إلى تريستينا لمباراة ودية مساء السبت الماضى، بعد أن حصل على راحة نهاية الأسبوع، حيث يقوم بتنسيق عمل الفريق مع باقى أعضاء الجهاز الفنى".
وأضاف البيان أنه لسوء الحظ، لم يستطع إجراء التدريب في الميدان بسبب استمرار الأزمة الصحية التي أصابته خلال الأسبوع الماضي، في وقت متأخر من بعد الظهر، وخضع لفحوصات أخرى أكدت إصابته بالتهاب رئوي، وقد تم وصف علاج محدد له. يبقى الآن أن نرى ما إذا كان ساري سيكون لائقًا بما يكفي ليصبح على مقاعد البدلاء في
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