رياضة

الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.
وتشهد المباراة الظهور الأول للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، الذي تولى قيادة فريق الزمالك، بعدما وصل إلى القاهرة صباح أمس الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس النادي في منزله في الساعات الأولى من يوم الإثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي. وكان فريق الزمالك قد
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محمد-شريف

الأهلي: شريف اقترب من إنبي.. وهذا مصير المدرب الجديد

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث ينتهي الميركاتو الصيفي يوم 31 اغسطس الجاري. وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن محمد شريف قريب من الانتقال لصفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولا يوجد شروط في التعاقد مثل أحقية الشراء أو ما شابه، وتم الاتفاق ويتبقى الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود خلال الساعات المُقبلة.
عثمان ديمبيلي

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
نيمار

مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن برشلونة تخطط للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع محاولة ضمه بشكل نهائى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالونى لشبكة "إي إس بي إن"، عن أنه لن يوجد أى لاعبين فى الصفقة، وأن المناقشة مستمرة الآن فى إدارة البارسا للاتفاق على سعر نقل اللاعب خلال الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتقل نيمار لقلعة الكامب نو فى صفقة تبادلية تضم كلا من كوتينيو وراكتيتش بالإضافة لمبلغ مالى، لكن إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ أدت إلى فشل الصفقة.
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سانتياجو-سولاري

الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
الخطيب-العامري

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (6)

صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
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