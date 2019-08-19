الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

الأهلي والزمالك

أعلن نادي الزمالك تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمدة 24 ساعة، لتقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما واجه الفارس الأبيض صعوبة فى إقامة اللقاء يوم الجمعة على الملعب، بسبب انشغاله بمباراة فريق الأهلي ونظيره اطلع بره الجنوب سوداني في اليوم ذاته، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي مساء اليوم الإثنين.

وتشهد المباراة الظهور الأول للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، الذي تولى قيادة فريق الزمالك، بعدما وصل إلى القاهرة صباح أمس الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس النادي في منزله في الساعات الأولى من يوم الإثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي. وكان فريق الزمالك قد