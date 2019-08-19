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مقتل 10 جنود من الجيش البوركيني في هجوم مسلح

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
الجيش البوركيني
الجيش البوركيني
ذكر الجيش البوركيني في بيانٍ أن متشددين مسلحين مجهولين قُتلوا، اليوم الإثنين 19 أغسطس، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عددًا آخر في هجومٍ على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن إسلاميون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وقال بيان الجيش البوركيني: ”ردًّا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق، لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرًا“.
وفي 27 يوليو الماضي، لقي 14 مدنيا على الأقل مصرعهم في قرية ديبلو بمقاطعة بيسيلا في شمال بوركينا فاسو، جراء هجوم نفذه 20 مسلحا وصفوا بأنهم متشددين.ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن مصدر أمني، لم تسمه، القول "شنت مجموعة ضمت نحو 20 شخصاً هجوما على قرية ديبلو، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل"، مضيفا
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بوتين (1)

تدابير وخبراء.. أول تعليق لبوتين على الانفجار النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر من زيادة مستويات الإشعاع في أعقاب الانفجار النووي في موقع عسكري بشمال روسيا يوم 8 أغسطس الماضي، بحسب "سي إن إن عربي". وأوضح بوتين، قبيل اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريجانكون بفرنسا، في أول تعليق له على الحادث "لا يوجد تهديد هنا، ولا توجد زيادة في الإشعاع على خلفية الحادث". وتابع بوتين "لا نرى أي تغييرات خطيرة هناك، لكن يتم اتخاذ تدابير وقائية حتى لا تكون هناك مفاجآت"، مضيفًا أنه تم إرسال خبراء مستقلين إلى الموقع لمراقبة الموقف.
المطرقة-الصفراء

تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
تهديد ايران للملاحة

إيران تعلن قبولها وساطة دولية حول الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين دول "5+1". وقال ظريف عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي"، مضيفا أن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن. وفرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات دولية على "ظريف". ولا تعد واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة.
حسن-روحانى

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
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حادث-طعن

حادث طعن بسكين خارج مبنى وزارة الداخلية في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية، في لندن، ونفت الشرطة أن يكون الحادث عملا إرهابيا، موضحة أنه حادث طعن. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الرجل مصاب بجروح في الوجه، بينما كانت الدماء تسيل على جبهته، وتم اقتياده من أمام مبنى وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الخميس. وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشرطة البريطانية، أنه لا يوجد ما يدل على أنه عمل إرهابي، أو له صلة بوزارة الداخلية.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
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