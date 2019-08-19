مقتل 10 جنود من الجيش البوركيني في هجوم مسلح

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

الجيش البوركيني

ذكر الجيش البوركيني في بيانٍ أن متشددين مسلحين مجهولين قُتلوا، اليوم الإثنين 19 أغسطس، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عددًا آخر في هجومٍ على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن إسلاميون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وقال بيان الجيش البوركيني: ”ردًّا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق، لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرًا“.

وفي 27 يوليو الماضي، لقي 14 مدنيا على الأقل مصرعهم في قرية ديبلو بمقاطعة بيسيلا في شمال بوركينا فاسو، جراء هجوم نفذه 20 مسلحا وصفوا بأنهم متشددين.ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية عن مصدر أمني، لم تسمه، القول "شنت مجموعة ضمت نحو 20 شخصاً هجوما على قرية ديبلو، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل"، مضيفا