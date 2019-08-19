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أصاب الهدف.. أمريكا تجرب صاروخا حُظر 30 عاما

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
صاروخ - صورة أرشيفية
صاروخ - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت إنها ما زالت مهتمة بـ"السيطرة المفيدة" على الأسلحة، لكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها أجرت تجربة على نسخة معدلة للصاروخ "كروز توماهوك" البحري، لكنه يطلق برا.وأوضحت أن الصاروخ أطلق من جزيرة سان نيكولاس، وأصاب هدفه بدقة بعدما حلق لأكثر من 500 كيلومتر.وكان الصاروخ مسلحا برأس حربية تقليدية وليست نووية.وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمركي
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ترامب

ترامب يدعو لمقاضاة «جوجل»: تلاعبت بملايين الناخبين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن شركة "جوجل" للتكنولوجيا تلاعبت بملايين الناخبين لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة 2016، داعيا إلى مقاضاة الشركة الأمريكية. وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى "تقرير حديث" خلص إلى أن "جوجل تلاعبت بـ2.6 إلى 16 مليون صوت لمصلحة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016". وأضاف ترامب أن "هذا (التقرير) صدر من قبل مؤيد لكلينتون وليس مؤيدا لترامب!، ينبغي مقاضاة جوجل.. انتصاري (في الانتخابات) كان أكبر مما اعتقدت!".
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ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
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ترامب لا يتمتع بظهير شعبي في حربه التجارية مع الصين

لم يشهد ملف الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين، تجاهلًا لآراء مستشاريه وأعوانه داخل البيت فحسب، ولكنه أيضًا شمل آراء الشعب وتوجهاته المختلفة إزاء الحرب التجارية الخطيرة مع بكين. وكما تغاضى ترامب عن آراء مستشاريه المتحفظة بشأن الدخول في حرب تجارية مع الصين، فإن الرئيس الأمريكي بدا غير مهتمٍّ بآراء شعبه في هذا الملف، وذلك على الرغم من الآثار السلبية الواسعة التي نتجت عن هذا الصراع الجامع بين السياسة والاقتصاد بشكلٍ واضح.
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رئيسة وزراء الدنمارك: نرفض بيع الجزيزة لترامب

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن جرينلاند ليست للبيع، مؤكدة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم. وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك، إلى أن جرينلاند ليست للبيع، متابعة أن الجزيرة ملك مواطنيها، ولديها أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد". ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند، وفقا لموقع العربية.
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الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
ترامب والشعار المزيف

ختم الرئاسة الأمريكية يضع ترامب في موقف محرج

أقالت مجموعة أمريكية محافظة أحد موظفيها، بعد عرض نسخة محرّفة من الختم الرئاسي في حدث شارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال ممثل عن المجموعة التي تحمل اسم "تيرنينج بوينت يو إس إيه" لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الختم المحرف كان خطأً نتيجة بحث سريع على الإنترنت، وعدم التدقيق في الصورة قبل استخدامها. إلا أنه في الوقت الذي وصفت فيه المجموعة هذا الخطأ بأنه "غير مقبول"، أكدت أنه لم تكن هناك "نية سيئة" وراء استخدام هذه النسخة المحرفة من الشعار، بحضور الرئيس الأمريكي. إذن، ما القصة وراء الختم الرئاسي المحرف؟
محكمة أمريكية

بعد وقفها 20 عاما.. أمريكا تعيد تنفيذ عقوبة الإعدام

في الوقت الذي تتوجه فيه دول العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتها إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بالإعدام. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن دون القيام بذلك. حيث أمر وليام بار وزير العدل الأمريكي، مكتب السجون بتحديد موعد إعدام خمسة سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم أخرى، ومن المقرر تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة بين شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020.
جلسة استماع مولر

بعد استجوابه.. مولر يحبط خطط الكونجرس لمحاكمة ترامب

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الديمقراطيون يستعدون لاستقبال روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، للإدلاء بشهادته عن تقريره النهائي في القضية أمام مجلس النواب. الديمقراطيون كانوا يمنون النفس بأن تساعدهم شهادة مولر، التي أدلى بها أمس الأربعاء، في دعم خططهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن الديمقراطيين، حيث من الواضح أن الشهادة لن تكون نقطة تحول في خطط الديمقراطيين، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في توجيه اتهام لترامب.
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