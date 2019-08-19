أصاب الهدف.. أمريكا تجرب صاروخا حُظر 30 عاما

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

صاروخ - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت إنها ما زالت مهتمة بـ"السيطرة المفيدة" على الأسلحة، لكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها أجرت تجربة على نسخة معدلة للصاروخ "كروز توماهوك" البحري، لكنه يطلق برا.وأوضحت أن الصاروخ أطلق من جزيرة سان نيكولاس، وأصاب هدفه بدقة بعدما حلق لأكثر من 500 كيلومتر.وكان الصاروخ مسلحا برأس حربية تقليدية وليست نووية.وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمركي