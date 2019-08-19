المقاصة يضم لاعب بيراميدز لمدة موسم

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م

عمرو مرعي

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفة نهائية بعد نهاية الموسم، جاء التعاقد مع مرعي بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، لدعم خط الهجوم خلال الفترة القادمة. وقام عمرو مرعي، بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الفيومي، قبل أن ينضم للتدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وتسلم وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، بطاقة عمرو مرعي من نادي بيراميدز، لقيده في قائمة الفريق الفيومي باتحاد الكرة، ليكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة الزمالك، والتي ستقام في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر. من جانبه أشاد أحمد حسام ميدو، بانضمام مرعي