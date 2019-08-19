رياضة

المقاصة يضم لاعب بيراميدز لمدة موسم

تحرير:علي الزيني ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
عمرو مرعي
عمرو مرعي
تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفة نهائية بعد نهاية الموسم، جاء التعاقد مع مرعي بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، لدعم خط الهجوم خلال الفترة القادمة. وقام عمرو مرعي، بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الفيومي، قبل أن ينضم للتدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
وتسلم وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، بطاقة عمرو مرعي من نادي بيراميدز، لقيده في قائمة الفريق الفيومي باتحاد الكرة، ليكون جاهزًا للمشاركة في مواجهة الزمالك، والتي ستقام في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر. من جانبه أشاد أحمد حسام ميدو، بانضمام مرعي
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محمد-شريف

الأهلي: شريف اقترب من إنبي.. وهذا مصير المدرب الجديد

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث ينتهي الميركاتو الصيفي يوم 31 اغسطس الجاري. وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن محمد شريف قريب من الانتقال لصفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولا يوجد شروط في التعاقد مثل أحقية الشراء أو ما شابه، وتم الاتفاق ويتبقى الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود خلال الساعات المُقبلة.
عثمان ديمبيلي

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
نيمار

مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن برشلونة تخطط للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع محاولة ضمه بشكل نهائى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالونى لشبكة "إي إس بي إن"، عن أنه لن يوجد أى لاعبين فى الصفقة، وأن المناقشة مستمرة الآن فى إدارة البارسا للاتفاق على سعر نقل اللاعب خلال الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتقل نيمار لقلعة الكامب نو فى صفقة تبادلية تضم كلا من كوتينيو وراكتيتش بالإضافة لمبلغ مالى، لكن إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ أدت إلى فشل الصفقة.
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دونجا: بيراميدز رفض رحيلي إلى الأهلي وهذا كان قراري

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
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كواليس فشل مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

شهدت مفاوضات نادي الزمالك مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، خلافات حادة بعد أن كانت الأمور في طريقها لإتمام الصفقة. وعلمت «التحرير» أن رامون دياز طلب الحصول على نصف قيمة عقده مع بداية مهمته، ولكن إدارة القلعة البيضاء رفضت الأمر، خاصة في ظل شعور رئيس الزمالك بالمماطلة من جانب المدرب الأرجنتيني والضغط على إدارة النادي. كما تلقى المدير الفني لنادي بيراميدز السابق اتصالات من بعض المسؤولين السابقين بالزمالك، الذين حذروه من التعامل مع رئيس القلعة البيضاء وهجومه الدائم على المدربين.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

ماذا قدمت الأندية المصرية في الكونفيدرالية؟

يخوض بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه غمار المنافسات الإفريقية، ليصبح الفريق المصري رقم 13 الذي يشارك في الكونفيدرالية منذ انطلاق البطولة بالمسمى الجديد عام 2004، ويبدأ بيراميدز مشواره بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية، يوم السبت المقبل، على استاد الدفاع الجوي. ويبحث بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تحقيق نتائج مميزة في أول تجربة خارجية له، بعيدا عن النطاق المحلي، خاصة بعد نجاحه في الحصول على المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز (2018- 2019)، خلف القطبين الأهلي (البطل) والزمالك (الوصيف).
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