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تدابير وخبراء.. أول تعليق لبوتين على الانفجار النووي

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
بوتين
بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر من زيادة مستويات الإشعاع في أعقاب الانفجار النووي في موقع عسكري بشمال روسيا يوم 8 أغسطس الماضي، بحسب "سي إن إن عربي". وأوضح بوتين، قبيل اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريجانكون بفرنسا، في أول تعليق له على الحادث "لا يوجد تهديد هنا، ولا توجد زيادة في الإشعاع على خلفية الحادث". وتابع بوتين "لا نرى أي تغييرات خطيرة هناك، لكن يتم اتخاذ تدابير وقائية حتى لا تكون هناك مفاجآت"، مضيفًا أنه تم إرسال خبراء مستقلين إلى الموقع لمراقبة الموقف.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول روسي رفيع بشأن الحادث.ولقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة الانفجار في أثناء اختبار نظام الدفع السائل في منطقة تدريب عسكري في روسيا، على بعد نحو 30 كم من مدينة سيفيرودفينسك.وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الروسية، أنها سجلت مستويات إشعاع أعلى بأربع إلى
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الجيش-البوركيني (1)

مقتل 10 جنود من الجيش البوركيني في هجوم مسلح

ذكر الجيش البوركيني في بيانٍ أن متشددين مسلحين مجهولين قُتلوا، اليوم الإثنين 19 أغسطس، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عددًا آخر في هجومٍ على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن إسلاميون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وقال بيان الجيش البوركيني: ”ردًّا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق، لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرًا“.
المطرقة-الصفراء

تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
تهديد ايران للملاحة

إيران تعلن قبولها وساطة دولية حول الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين دول "5+1". وقال ظريف عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي"، مضيفا أن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن. وفرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات دولية على "ظريف". ولا تعد واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة.
حسن-روحانى

إيران تعلن استعدادها للتعاون مع دول الخليج

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تلقيها إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها. وصرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بأن دول الجوار باتت تبدي أهمية كبرى لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأشار إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد أن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.
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قمح (2)

بعد الانفجار النووي.. أول إجراء مصري بشأن القمح الروسي

كشف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثير الانفجار النووي على القمح الروسي الذي تستورده مصر من هناك، موضحًا أنه لا تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة. وأضاف وزير الزراعة، في بيان الخميس، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشحنات من الحبوب "بما فيها القمح" والواردة من روسيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على الثروة الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.
منشأة-نووية-روسية

هل يصل الغبار الإشعاعي لانفجار روسيا النووي إلى مصر؟.. الأرصاد تنهي الجدل

علق الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ما تردد بشأن إماكنية وصول الغبار الإشعاعي للانفجار النووي الذي شهدته روسيا إلى مصر، وقال "عبد العال"، إن مصر بعيدة تماما عن مسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى، الذى حدث فى مدينة سفرودفنسك الروسية، حيث إن مصر خلال فصل الصيف لا تتعرض لأى كتلة هوائية قادمة من روسيا بخلاف فصل الشتاء الذى تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السيبيرى القادم من هناك أحيانا.
الانفجار-في-روسيا

اضطراب روسي بشأن إخلاء مناطق الانفجار النووي

لا تزال تداعيات حادث الانفجار النووي الروسي تخيم على المناطق المتأثرة بالإشعاع، وذلك في أعقاب ظهور العديد من التقارير التي تشير إلى اقتراب السلطات الروسية من اتخاذ قرارات تتعلق بإخلاء المناطق المحيطة من السكان حفاظًا على حياتهم. إخلاء المناطق المحيطة بات مطلبا رئيسيا من قبَل الخبراء والعالمين بالشؤون النووية في روسيا، وذلك منعا لسقوط المزيد من الضحايا في المناطق الأكثر تأثرا بالإشعاع النووي الناتج عن الانفجار، إلا أن حالة الارتباك التي تسيطر على السلطات باتت تمثل إزعاجا كبيرا للسكان.
الانفجار-في-روسيا

غموض مثير للقلق.. تفاصيل الانفجار النووي في روسيا

في يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري، أصدرت السلطات الروسية إعلانا مفاجئا، قالت فيه إن حادثا ما وقع خلال اختبار محرك صاروخي بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك، شمال البلاد. وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وارتفاع محدود في معدلات الإشعاع، لكن بعد فترة وجيزة، ظهرت الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعمال الإغاثة وهم يرتدون البدلات الواقية من الإشعاع. كانت الإشارة إلى الإشعاع أمرا غريبا، حيث إن اختبارات محركات الصواريخ لا تنطوي على إشعاع، لكن روسيا كانت قد أعلنت، العام الماضي، أنها اختبرت صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، باسم "9 إم 730".
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