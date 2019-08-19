تدابير وخبراء.. أول تعليق لبوتين على الانفجار النووي

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر من زيادة مستويات الإشعاع في أعقاب الانفجار النووي في موقع عسكري بشمال روسيا يوم 8 أغسطس الماضي، بحسب "سي إن إن عربي". وأوضح بوتين، قبيل اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريجانكون بفرنسا، في أول تعليق له على الحادث "لا يوجد تهديد هنا، ولا توجد زيادة في الإشعاع على خلفية الحادث". وتابع بوتين "لا نرى أي تغييرات خطيرة هناك، لكن يتم اتخاذ تدابير وقائية حتى لا تكون هناك مفاجآت"، مضيفًا أنه تم إرسال خبراء مستقلين إلى الموقع لمراقبة الموقف.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول روسي رفيع بشأن الحادث.ولقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم نتيجة الانفجار في أثناء اختبار نظام الدفع السائل في منطقة تدريب عسكري في روسيا، على بعد نحو 30 كم من مدينة سيفيرودفينسك.وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الروسية، أنها سجلت مستويات إشعاع أعلى بأربع إلى