مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

نيمار دا سيلفا

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن برشلونة تخطط للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع محاولة ضمه بشكل نهائى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالونى لشبكة "إي إس بي إن"، عن أنه لن يوجد أى لاعبين فى الصفقة، وأن المناقشة مستمرة الآن فى إدارة البارسا للاتفاق على سعر نقل اللاعب خلال الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتقل نيمار لقلعة الكامب نو فى صفقة تبادلية تضم كلا من كوتينيو وراكتيتش بالإضافة لمبلغ مالى، لكن إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ أدت إلى فشل الصفقة.

وأكمل المصدر للشبكة الأمريكية أنه بعد العديد من الاجتماعات لإدارة برشلونة خلال الأسبوع الماضى، قرروا "تقليد" إستراتيجية بايرن مع كوتينيو، ومن المقرر أن يتم إعادة التواصل مع إدارة الفريق الباريسي خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على ضم نيمار على سبيل الإعارة. وكان نيمار قد غادر قلعة الكتلان فى موسم انتقالات



وأكمل المصدر للشبكة الأمريكية أنه بعد العديد من الاجتماعات لإدارة برشلونة خلال الأسبوع الماضى، قرروا "تقليد" إستراتيجية بايرن مع كوتينيو، ومن المقرر أن يتم إعادة التواصل مع إدارة الفريق الباريسي خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على ضم نيمار على سبيل الإعارة.



وكان نيمار قد غادر قلعة الكتلان فى موسم انتقالات 2017، في أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، حيث كلفت خزانة الفريق الباريسي 222 مليون يورو.



وتحاول إدارة البارسا ضم اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية فى إسبانيا، حيث من المقرر إغلاق الميركاتو الصيفي يوم 2 ديسمبر؛ مما يعطى للبرسا 12 يوما فقط لإنهاء الاتفاق.