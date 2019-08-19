رياضة

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غاب هو الآخر عن المباراة الأولى بسبب إصابة لحقت به بالتمرين في السمانة. ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، الأحد المقبل، فى الجولة الثانية من الدورى الإسبانى الممتاز، بحثًا عن فوزه الأول بعد تلقى الهزيمة فى افتتاح الليجا أمام أتلتيك بلباو، والخسارة بهدف دون رد في
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الأهلي: شريف اقترب من إنبي.. وهذا مصير المدرب الجديد

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مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

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كريستيانو رونالدو: هذا هو الاختلاف بيني وبين ميسي

أشاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، موضحا الفارق بينه وبين البرغوث، وذلك حسبما أفاد، اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة "DAZN". وقال كريستيانو رونالدو: "الاختلاف بيني وبين ميسي أنني لعبت مع أكثر من نادٍ، وحققت دوري أبطال أوروبا رفقة فريقين مختلفين، وكنت هداف دوري أبطال أوروبا لـ6 مواسم متتالية، كما أنه لا يوجد العديد من اللاعبين الذين فازوا بخمسة ألقاب في الشامبيونزليج، ولهذا السبب أشعر بأنني أجد نفسي في هذه البطولة".
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برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

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