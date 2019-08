برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غاب هو الآخر عن المباراة الأولى بسبب إصابة لحقت به بالتمرين في السمانة.



ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، الأحد المقبل، فى الجولة الثانية من الدورى الإسبانى الممتاز، بحثًا عن فوزه الأول بعد تلقى الهزيمة فى افتتاح الليجا أمام أتلتيك بلباو، والخسارة بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

FC Barcelona player @Dembouz has been diagnosed with a strain to his left hamstring, and is set to miss the next five weeks with the injury



