برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٧ م

عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد غاب هو الآخر عن المباراة الأولى بسبب إصابة لحقت به بالتمرين في السمانة. ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، الأحد المقبل، فى الجولة الثانية من الدورى الإسبانى الممتاز، بحثًا عن فوزه الأول بعد تلقى الهزيمة فى افتتاح الليجا أمام أتلتيك بلباو، والخسارة بهدف دون رد في