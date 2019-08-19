رياضة

الأهلي: شريف اقترب من إنبي.. وهذا مصير المدرب الجديد

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
محمد شريف
محمد شريف
كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث ينتهي الميركاتو الصيفي يوم 31 اغسطس الجاري. وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن محمد شريف قريب من الانتقال لصفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولا يوجد شروط في التعاقد مثل أحقية الشراء أو ما شابه، وتم الاتفاق ويتبقى الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود خلال الساعات المُقبلة.
وعن باسم علي واقترابه من فريق الجونة قال: "حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية لباسم علي من الجونة أو من أي فريق آخر، ننتظر خلال العشرة أيام المقبلة أي عروض للاعب". وتطرق توفيق للحديث عن المدرب الجديد قائلا: "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية من النادي ونستعرض السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب وسيتم
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عثمان ديمبيلي

برشلونة يعلن عن مدة غياب عثمان ديمبلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعرض الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة في العضلة الخلفية، سيتغيب على أثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة المُقبلة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإسباني -على عهدة الفريق الطبي للنادي- أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على أثرها بشكل مبدئي لمدة خمسة أسابيع، ولينضم ديمبيلي لزميله الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة مبكرة في مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو، ومن المتوقع أن يمتد غيابه لنحو أسبوعين، ومن المتوقع -كذلك- أن تزداد مدة غيابه.
نيمار

مفاجأة.. نيمار فى طريقه إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن برشلونة تخطط للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، مع محاولة ضمه بشكل نهائى خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وكشفت مصادر مقربة من النادي الكتالونى لشبكة "إي إس بي إن"، عن أنه لن يوجد أى لاعبين فى الصفقة، وأن المناقشة مستمرة الآن فى إدارة البارسا للاتفاق على سعر نقل اللاعب خلال الموسم المقبل. وكان من المقرر أن ينتقل نيمار لقلعة الكامب نو فى صفقة تبادلية تضم كلا من كوتينيو وراكتيتش بالإضافة لمبلغ مالى، لكن إعارة كوتينيو لبايرن ميونخ أدت إلى فشل الصفقة.
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المقاصة يضم لاعب بيراميدز لمدة موسم

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفة نهائية بعد نهاية الموسم، جاء التعاقد مع مرعي بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، لدعم خط الهجوم خلال الفترة القادمة. وقام عمرو مرعي، بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الفيومي، قبل أن ينضم للتدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
الخطيب

الخطيب يقيم تجربة لاسارتي ويرفض القرارات الانفعالية

يعكف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حاليًا على تقييم شامل لتجربة مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة، وذلك للوقوف على مدى الإيجابيات والسلبيات التي تحيط بها. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن هناك تشاور يتم الآن بين الخطيب ولجنة التخطيط بدون الإتفاق على عقد جلسات حتى الآن، حيث يرفض رئيس النادي اتخاذ قرارات انفعالية أو متعجلة ولكن يدرس الحالة بكل تفاصيلها والملابسات ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في صالح الفريق فقط بدون ضغوط او عصبية.
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لاسارتي عن الصفقات: طلبت بعض اللاعبين ولم يتم ضمهم

سيطرت حالة من الغضب الشديد على الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي عقب الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والخروج من البطولة مبكرًا، ووجه مدرب الأهلي انتقادات غير مباشرة لمجلس إدارة النادي بشأن تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كشف لاسارتي عن توصيته بالتعاقد مع أحد المهاجمين المتميزين إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء ردوا عليه بعدم وجود أموال للتعاقد مع هذا اللاعب. وقال مدرب الأهلي في هذا الشأن: "طلبت التعاقد مع مهاجم لكن الأمور المادية حالت دون ذلك وهذا ليس من اختصاصي".
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حازم إمام: لاسارتي المسؤول الأول عن مستوى أزارو السئ

ألقى حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، باللوم على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، بعد الخسارة أما بيراميدز، مساء السبت. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه للمرة الرابعة على التوالي.
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