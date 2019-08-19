الأهلي: شريف اقترب من إنبي.. وهذا مصير المدرب الجديد

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

محمد شريف

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مصير محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث ينتهي الميركاتو الصيفي يوم 31 اغسطس الجاري. وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن محمد شريف قريب من الانتقال لصفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولا يوجد شروط في التعاقد مثل أحقية الشراء أو ما شابه، وتم الاتفاق ويتبقى الرتوش الأخيرة وتوقيع العقود خلال الساعات المُقبلة.

وعن باسم علي واقترابه من فريق الجونة قال: "حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية لباسم علي من الجونة أو من أي فريق آخر، ننتظر خلال العشرة أيام المقبلة أي عروض للاعب". وتطرق توفيق للحديث عن المدرب الجديد قائلا: "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية من النادي ونستعرض السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب وسيتم