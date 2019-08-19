سُحبت رخصته.. سائق يشعل النيران في نفسه بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

صورة أرشيفية

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الإثنين، حادثًا أليمًا عندما أقدم سائق بإشعال النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل المدينة، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به في أحد اللجان، لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به "تاكسي" داخل المدينة وسط حالة من الذهول بين المواطنين المتواجدين. نُقل السائق إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبيّن أن الحريق 40% داخل جسمه وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلّقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقي بلاغًا من قسم شرطة كفر الدوار بقيام سائق بإشعال النيران في نفسه.على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وقوات الحماية المدنية بالبحيرة، إلى مكان البلاغ