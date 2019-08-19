جريمة

سُحبت رخصته.. سائق يشعل النيران في نفسه بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الإثنين، حادثًا أليمًا عندما أقدم سائق بإشعال النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل المدينة، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به في أحد اللجان، لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به "تاكسي" داخل المدينة وسط حالة من الذهول بين المواطنين المتواجدين. نُقل السائق إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبيّن أن الحريق 40% داخل جسمه وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلّقى اللواء مجدي القمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بأنه تلقي بلاغًا من قسم شرطة كفر الدوار بقيام سائق بإشعال النيران في نفسه.على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وقوات الحماية المدنية بالبحيرة، إلى مكان البلاغ
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العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

انزل معانا.. رحلة موت سائق «توك توك» في رشاح الخانكة

لم يكن يعلم «أحمد»، طالب الإعدادية، الذي لم يتخط الـ16 من عمره، أن خروجه لتوصيل جاره على «التوك توك» الخاص به، سيكتب نهاية حياته، وهو ما خطط له اثنان من معدومي الضمير والإنسانية من جيران الطالب، لتكون الرحلة والتوصيلة الأخيرة لـ«أحمد» سائق «التوك توك»، فلم يرحما توسلاته، وتخلصا منه بدم بارد، دفعاه إلى مياه الرشاح بمنطقة الخانكة، ولم يتركاه إلا بعدما تأكدا من غرقه، ثم استوليا على التوك توك، وفرا هاربين من مسرح الحادث، قبل أن يتم ضبطهما بمعرفة ضباط مباحث الخانكة.
جثه

القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

بعد مرور 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجحت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل صاحب محل خمور، على يد اثنين، في الوقت الذي تكثف فيه المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهم الهارب.
مستشفى -المنصورة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
مستشفى-طوارئ-المنصورة

التحقيق في آثار حبر على إصبع مصاب بـ«طوارئ المنصورة»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها لكشف لغز حصول مجهول على بصمة إصبع مصاب في حادث سيارة، أثناء غيابه عن الوعي داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة. وكان أحمد مجدي أبو عريضة، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، قد أصيب في حادث سيارة في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف والرجل اليمنى.
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اشعال النار

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
السيطرة على حريق في شقة سكنية

بسبب صاعق الناموس.. تفحم منزل في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة في الدور الثالث بمنزل بمنطقة الجلاء بمنشية راضي التابعة لمركز كوم حمادة، بسبب ماس كهربائي في صاعق الناموس، مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة بالكامل دون حدوث أي إصابات، وتم إخماد الحريق باستخدام سيارتي إطفاء. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد عمر عرفات، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، بنشوب حريق بمنزل بالقرية المشار إليها.
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إخماد حريق هائل في شركة سياحة بوسط البلد (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على حريق نشب بشركة سياحية في شارع محمود بسيونى المتفرع من ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب التي ارتفعت إلى عنان السماء، فيما حرصت قوات الحماية المدنية بالتعاون من رجال مباحث القاهرة على إخلاء الشركة من العاملين بها، لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، ضمانا لعدم إصابة أحدهم بأى اختناقات بسبب تصاعد الدخان، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، وقررت ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسبابه وحصر تلفيات الحريق.
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بخسائر 7 ملايين جنيه.. إخماد حريق مصانع للكتان بزفتى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، يوم الإثنين، على حريق هائل اندلع داخل عدد من مخازن مصانع الكتان بقرية «شبرا ملس» التابعة لمركز زفتى، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياة ذات السعة الكبيرة، في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر المبدئية بنحو 7 ملايين جنيه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي، لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه.
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