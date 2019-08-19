مانشستر يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

اقتنص ولفر هامبتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مولينيو» في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. دخل الشياطين الحمر اللقاء بقيادة مدربهم أولي سولشاير، بالقوة الضاربة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد مجموعة من التمريرات بين لينجارد وراشفورد، انتهت في قدم المهاجم الأسمر الذي سددها بيسراه في شباك باتريسيو.

وحاول أصحاب الأرض مجاراة لاعبي يونايتد الذين فرضوا سيطرتهم على معظم أوقات الشوط الأول لكن دون جديد، لينتهي الشوط بنتيجة 1- 0. وفي الشوط الثاني تحسن أداء ولفرهامبتون بقيادة مدربهم نونو سانتو، كثيرا وتمكنوا من تشكيل خطورة بالغة على دفاع مانشستر يونايتد، والحارس الإسباني دي خيا، واستطاع روبن نيفيز أن