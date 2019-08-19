رياضة

مانشستر يونايتد يتعثر أمام وولفرهامبتون

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون
اقتنص ولفر هامبتون نقطة ثمينة من ضيفه مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «مولينيو» في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019- 2020. دخل الشياطين الحمر اللقاء بقيادة مدربهم أولي سولشاير، بالقوة الضاربة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتمكن الفرنسي أنتوني مارسيال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد مجموعة من التمريرات بين لينجارد وراشفورد، انتهت في قدم المهاجم الأسمر الذي سددها بيسراه في شباك باتريسيو.
وحاول أصحاب الأرض مجاراة لاعبي يونايتد الذين فرضوا سيطرتهم على معظم أوقات الشوط الأول لكن دون جديد، لينتهي الشوط بنتيجة 1- 0. وفي الشوط الثاني تحسن أداء ولفرهامبتون بقيادة مدربهم نونو سانتو، كثيرا وتمكنوا من تشكيل خطورة بالغة على دفاع مانشستر يونايتد، والحارس الإسباني دي خيا، واستطاع روبن نيفيز أن
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منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
محمد-صلاح (2)

شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
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تريزيجيه‎

تريزيجيه والمحمدي في مواجهة توتنهام بالبريميرليج

يستقبل توتنهام اليوم السبت نظيره أستون فيلا المحترف به ثنائي المنتخب الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على ملعب توتنهام بالعاصمة لندن في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، ولم يحقق أستون فيلا الفوز على توتنهام سوى مرة واحدة فقط في آخر 17 مواجهة، وكان ذلك على ملعب وايت هارت لين في عام 2015، وفاز السبيرز بـ9 مباريات من آخر 10 لقاءات أمام أستون فيلا، وسجل في تلك المواجهات 24 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحسم توتنهام آخر مواجهة بهدفين دون رد في عام 2017 بكأس الاتحاد الإنجليزي.
يوفنتوس‎ (2)

كواليس فشل صفقة انتقال ماندجوكيتش إلى اليونايتد

كان النجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش على مقربة شديدة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي تجاه مانشستر يونايتد الإنجيزي، أمس الخميس، في اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي في البريميرليج، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة، على الرغم من اتفاق الناديين على كل الجوانب المادية الخاصة بالصفقة، وذلك بعد وصول فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى العاصمة البريطانية لندن لإنهاء تلك الصفقة مع مسؤولي مانشستر يونايتد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
نيمار ‎ (4)

مزاد علني بين برشلونة وريال مدريد بسبب نيمار

استحوذ البرازيلي نيمار على حيز واسع من الاهتمام في الصحف الإسبانية التي رأت أن مزادا علنيا انطلق بين عملاقي الكرة في البلاد، برشلونة وريال مدريد، للظفر بخدماته. وقالت صحيفة ماركا: "نيمار في الأفق"، وأضافت: "اقتنع ريال مدريد بأن فكرة التعاقد مع بول بوجبا أصبحت مستحيلة، وقد عاد البرازيلي نيمار إلى الواجهة مجددا". وشرحت ماركا في صفحاتها أن رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بات غير محتمل لأن مانشستر يونايتد لم يتعاقد مع أي لاعب وسط قبل إقفال فترة الانتقالات في إنجلترا، لكنها ما زالت مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر في إسبانيا وفرنسا.
دافيد-لويز

بعد انتهائه.. ملخص الميركاتو في البريميرليج

أغلق مساء أمس الخميس الميركاتو الصيفي في البريميرليج، الذي شهد إنفاق الأندية 1.4 مليار جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع 114 صفقة، لتتخطى قيمة الصفقات في الدوري الإنجليزي حاجز المليار جنيه إسترليني للعام الرابع على التوالي. كانت الصفقة الأغلى في الميركاتو هي تعاقد مانشستر يونايتد مع هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في التاريخ، أما ثاني أغلى صفقة فكان تعاقد أرسنال مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، وتعاقد توتنهام مع تانجوي ندومبلي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.
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