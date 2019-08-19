متحدث الوزراء عن تطوير محور ترعة الطوارئ: الدولة رحيمة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطوير محور الطوارئ يتضمن ردم ترعة الطوارئ، التي كانت تستخدم للصرف الصحي وإلقاء القمامة. وقال "سعد"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن هناك أكثر من وزارة تشترك في إنشاء محور ترعة الطوارئ لنقل المواطنين من المناطق العشوائية لمناطق سكنية، مشيرًا إلى أن "الدولة رحيمة، وتضع البعد الإنساني فوق أي شيء". وأضاف، أن السكان المتواجدين على جانب الترعة، سيتم نقلهم لمناطق أكثر آدمية، في المدن الجديدة، مثل مشروع أهالينا.