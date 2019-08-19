شوبير يرد على محمد صلاح: معسكر المنتخب كان منضبطًا

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

شوبير

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على تصريحات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين. واعترف صلاح بأن لاعبي منتخب مصر يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات، كما كانت هناك بعض الملاحظات على معسكر إقامة الفريق".

وقال شوبير، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc masr، إن معسكر منتخب مصر كان على قدر جيد من الانضباط وتم عزل اللاعبين عن الجماهير داخل فندق الإقامة لتحقيق مزيد من الهدوء. وشدد: «ما يقوله محمد صلاح، هو نفسه ما صرح به عقب