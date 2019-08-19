رياضة

عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

تحرير:أحمد بركات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
بيراميدز
بيراميدز
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
قال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، انه عرض على مسؤولي بيراميدز خوض لقاء حرس الحدود يوم 28 في موعده أو تأجيله لمدة يوم مع التزامهم بخوض مباراة نصف النهائي حال صعوده في موعده المحدد مسبقا يوم 1 سبتمبر المقبل. وتمكن فريق بيراميدز من التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره الأهلي بهدف دون رد، في
اقرأ المزيد
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
محمد-صلاح (2)

شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

شوبير يرد على محمد صلاح: معسكر المنتخب كان منضبطًا

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على تصريحات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين. واعترف صلاح بأن لاعبي منتخب مصر يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات، كما كانت هناك بعض الملاحظات على معسكر إقامة الفريق".
اقرأ المزيد من الأخبار
تدريبات-الأهلى (2)

الإنتاج الحربي يضم حارس الأهلي في صفقة انتقال حر

تعاقد نادي الإنتاج الحربي رسميًا مع محمد عصام الغندور حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب مصر، لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للإنتاج الحربي في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي، وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق العسكري، وأحمد كمال سلطان وكيل الحارس. واستغنى الأهلي عن محمد الغندور بسبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة مواليد 1997 و1998، الأمر الذي أجبر مسؤولي فريق الكرة على الاستغناء عنه وينتقل في صفقة انتقال حر للفريق العسكري.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
احماء-الاهلى-وبيراميدز‎ (4)

دونجا: بيراميدز رفض رحيلي إلى الأهلي وهذا كان قراري

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (6)

صدمة جديدة.. ثلاثي الأهلي يغيب عن مباراة السوبر

تأكد غياب رمضان صبحي وأيمن أشرف وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الزمالك المقبلة، المقرر لها يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة كأس السوبر المصري. ويأتي غياب ثلاثي الأهلي بسبب الإيقاف، حيث حصل رمضان صبحي والسولية على البطاقة الصفراء الثالثة لهما، بينما يأتي غياب أيمن أشرف بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 70 من مباراة اليوم عقب عرقلته لإيريك تراوري لاعب بيراميدز قبل أن ينفرد بمرمى محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org