عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

تحرير:أحمد بركات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.

قال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، انه عرض على مسؤولي بيراميدز خوض لقاء حرس الحدود يوم 28 في موعده أو تأجيله لمدة يوم مع التزامهم بخوض مباراة نصف النهائي حال صعوده في موعده المحدد مسبقا يوم 1 سبتمبر المقبل. وتمكن فريق بيراميدز من التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره الأهلي بهدف دون رد، في