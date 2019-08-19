رياضة

شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
وشدد: «من الممكن سؤال لاعبي المنتخب غير المحترفين عن أجواء المعسكر، فلا يمكن أن تتم محاسبة اتحاد الكرة على التقاط بعض الجماهير صورا تذكارية مع صلاح». وواصل: «لا أقبل أن يرمي أحد هذه التهمة على اتحاد الكرة بعد استقالته، المعسكر كان منضبطًا وفترة الإعداد كانت محترمة». وكشف أن محمد
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اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
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عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
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شوبير يرد على محمد صلاح: معسكر المنتخب كان منضبطًا

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على تصريحات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين. واعترف صلاح بأن لاعبي منتخب مصر يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات، كما كانت هناك بعض الملاحظات على معسكر إقامة الفريق".
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مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

شوبير يرد على محمد صلاح: معسكر المنتخب كان منضبطًا

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على تصريحات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين. واعترف صلاح بأن لاعبي منتخب مصر يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات، كما كانت هناك بعض الملاحظات على معسكر إقامة الفريق".
محمد صلاح

صلاح يعترف: نتحمل جزءًا من الفشل فى أمم إفريقيا

اعترف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب لم يقدم أداءً جيدًا خلال بطولة إمم إفريقيا 2019 والتى أقصى فيها المنتخب الوطنى على يد منتخب جنوب إفريقيا من دور الـ16، مشيرا إلى أن اللاعبين يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من البطولة الإفريقية، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات".
محمد-صلاح

محمد صلاح: «أنا مش منافق وموقفي لم يتغير من المرأة»

علق محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى ونجم فريق ليفربول الإنجليزى اليوم الإثنين، على الاتهامات التي وجهت ضده بالنفاق بشأن حقوق المرأة، وذلك بعد تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى فسرت بأنها تدافع عن عمرو وردة، بينما صرح لمجلة "تايمز من قبل أن المرأة تحتاج أن تعامل بشكل أفضل فى الشرق الأوسط، وأشار صلاح إلى أنه لا يزال يدافع عن حقوق المرأة". وقال محمد صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "موقفي لم يتغير بعد تغريدة وردة أو قبلها، الناس تفهم ما أقوله بشكل مخطئ".
محمد صلاح

صلاح: لم أطالب بعودة وردة واللاعب فى حاجة للعلاج

أكد محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر بعد استبعاده منه خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2019. وأشار صلاح -في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية- إلى أن عمرو وردة بحاجة للخضوع للعلاج أو إعادة التأهيل؛ منعًا لتكرار واقعة التحرش الجنسي التي اتهم بها اللاعب أثناء بطولة أمم إفريقيا. وقال محمد صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد الفريق أو المدير الفني".
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