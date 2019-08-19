شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

محمد صلاح

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».

وشدد: «من الممكن سؤال لاعبي المنتخب غير المحترفين عن أجواء المعسكر، فلا يمكن أن تتم محاسبة اتحاد الكرة على التقاط بعض الجماهير صورا تذكارية مع صلاح». وواصل: «لا أقبل أن يرمي أحد هذه التهمة على اتحاد الكرة بعد استقالته، المعسكر كان منضبطًا وفترة الإعداد كانت محترمة». وكشف أن محمد