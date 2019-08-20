رياضة

اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
وأضاف: «مع كل الحب والاحترام والتقدير، أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهره منتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام والأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص». وتابع: «مما
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شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
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عامر حسين يكشف عن الحل المناسب لأزمة مباراة بيراميدز

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه عرض على مسؤولي فريق بيراميدز حلا لأزمة مباراة كأس مصر بعدما تقرر إقامة مواجهته مع فريق النجم الكونغولي يوم 25 أغسطس ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل لقائه يوم 28 مع فريق حرس الحدود في بطولة كأس مصر. وفاز فريق بيراميدز على فريق إيتول دي الكونغولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، يوم 10 اغسطس، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي.
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شوبير يرد على محمد صلاح: معسكر المنتخب كان منضبطًا

علق أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على تصريحات نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين. واعترف صلاح بأن لاعبي منتخب مصر يتحملون جزءا من المسئولية فى الخروج من بطولة الأمم الإفريقية 2019، وأن اللعب أمام عدد كبير من الجمهور كان يزيد من الضغط على اللاعبين. وقال صلاح فى حوار أجراه مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية: "كان يوجد كثير من الضغط، لعبنا أمام أكثر من 80 ألف مشجع، فى كل المباريات، كما كانت هناك بعض الملاحظات على معسكر إقامة الفريق".
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أرقام قياسية لنجوم منتخب الناشئين لليد

لم يكتف لاعبو المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب مونديال اليد للناشئين بعد فوزهم على منتخب ألمانيا 32 -28، بل تفوقوا على أنفسهم وحصدوا كل الألقاب الفردية فى في بطولة كأس العالم لليد، التى أقيمت فى مقدونيا، لتضاف إلى التتويج التاريخى للمنتخب بمونديال الناشئين لأول مرة في التاريخ. الألقاب الفردية نجح خلالها أحمد هشام السيد في الفوز بلقب أفضل لاعب فى البطولة الدولية، كما توج حسن وليد الظهير الأيسر للمنتخب بلقبين وهما هداف البطولة وذلك برصيد 51 هدفًا، بالإضافة إلى لقب أفضل لاعب فى مركزه.
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بعد تتويجه بالمونديال.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

هنأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

في إنجاز جديد، تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن نصف نهائي المونديال المقام بمقدونيا، وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف بنتيجة 20 - 19، وفي الشوط الثاني وسع الفارق لتصبح النتيجة 41 -36، وسينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا، لمواجهته في نهائي المونديال مساء غد الأحد.
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مصر تسعى لإنجاز تاريخي أمام البرتغال في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره منتخب البرتغال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، والتي تقام حاليًا في مقدونيا، وجاء ذلك بعدما تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره المنتخب الآيسلندي بنتيجة (35-31)، في المباراة التي أُقيمت بينهما الخميس الماضي، بينما وصل المنتخب البرتغالي إلى المربع الذهبي، بالفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 31/26.
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