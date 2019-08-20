اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

منتخب مصر

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».

وأضاف: «مع كل الحب والاحترام والتقدير، أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع والدعم الذي أظهره منتخبكم للناشئين لكرة اليد لمنتخبنا خلال مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 التي حظيت باحترام عميق من الشعب المصري بشكل عام والأسرة المصرية لكرة اليد على وجه الخصوص». وتابع: «مما