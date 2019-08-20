رياضة

القيعي: لاسارتي فقد صوابه ولم يطلب التعاقد مع مهاجم

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن رحيله في هذا التوقيت كان ضروريا، بسبب ما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن أسوأ مدرب هو من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين، ولاسارتي حصل على كل الدعم من النادي، وكان يجب عليه تقديم استقالته، معلقا: «أول مرة أشوف مدرب بيسحب الثقة من اللاعبين والإدارة، قال مجابوش اللي أنا عايزه، هو أنت أصلا اعتمدت على اللاعبين الجدد؟».
وتابع: «لاسارتي فقد صوابه، واستمراره مع الأهلي لم يعد مقبولا لمدة 5 دقائق فقط بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي، قال أنا جبتلكم الدوري، أنا مشوفتش مدرب كده في حياتي، وبالنسبة للشرط الجزائي، أي فلوس ندفعها ويمشي ده هيكون أفضل». واستمر في حديثه: «لم تخرج من لاسارتي كلمة شكر للنادي اللي
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