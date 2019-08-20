حاولت تقليد الأفلام.. وفاة طفلة شنقا في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ ص

جثة - أرشيفية

لقيت طفلة من محافظة الإسماعيلية مصرعها، مساء الإثنين، وذلك فى أثناء قيامها بتقليد مشاهد العنف فى عدد من أفلام «الأكشن»، إذ قامت بلف حبل حول رقبتها ثم علقته فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها. تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بشأن وفاة طفلة فى منطقة جمعية العاشر من رمضان، بدائرة مركز الإسماعيلية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين قيام طفلة بلف حبل حول رقبتها وتعليقه فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها.

وأفادت التحريات التى أجراها المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، باشراف اللواء محمود هندى، مدير المباحث، بأن الطفلة اعتادت مشاهدة أفلام العنف، ورؤية مشاهد الانتحار بالتليفزيون ومواقع الإنترنت.وبسؤال شقيقتها التى تبلغ من العمر 12 سنة، أكدت ما جاء فى التحريات، ولم تتهم أسرتها أحدا فى وفاتها،