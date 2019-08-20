جريمة

حاولت تقليد الأفلام.. وفاة طفلة شنقا في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لقيت طفلة من محافظة الإسماعيلية مصرعها، مساء الإثنين، وذلك فى أثناء قيامها بتقليد مشاهد العنف فى عدد من أفلام «الأكشن»، إذ قامت بلف حبل حول رقبتها ثم علقته فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها. تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بشأن وفاة طفلة فى منطقة جمعية العاشر من رمضان، بدائرة مركز الإسماعيلية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين قيام طفلة بلف حبل حول رقبتها وتعليقه فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها.
وأفادت التحريات التى أجراها المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، باشراف اللواء محمود هندى، مدير المباحث، بأن الطفلة اعتادت مشاهدة أفلام العنف، ورؤية مشاهد الانتحار بالتليفزيون ومواقع الإنترنت.وبسؤال شقيقتها التى تبلغ من العمر 12 سنة، أكدت ما جاء فى التحريات، ولم تتهم أسرتها أحدا فى وفاتها،
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سُحبت رخصته.. سائق يشعل النيران في نفسه بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الإثنين، حادثًا أليمًا عندما أقدم سائق على إشعال النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل المدينة، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به في إحدى اللجان؛ لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به "تاكسي" داخل المدينة وسط حالة من الذهول بين المواطنين المتواجدين. نُقل السائق إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبيّن أن الحريق 40% داخل جسمه وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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انزل معانا.. رحلة موت سائق «توك توك» في رشاح الخانكة

لم يكن يعلم «أحمد»، طالب الإعدادية، الذي لم يتخط الـ16 من عمره، أن خروجه لتوصيل جاره على «التوك توك» الخاص به، سيكتب نهاية حياته، وهو ما خطط له اثنان من معدومي الضمير والإنسانية من جيران الطالب، لتكون الرحلة والتوصيلة الأخيرة لـ«أحمد» سائق «التوك توك»، فلم يرحما توسلاته، وتخلصا منه بدم بارد، دفعاه إلى مياه الرشاح بمنطقة الخانكة، ولم يتركاه إلا بعدما تأكدا من غرقه، ثم استوليا على التوك توك، وفرا هاربين من مسرح الحادث، قبل أن يتم ضبطهما بمعرفة ضباط مباحث الخانكة.
جثه

القبض على المتهم الرئيسي بقتل صاحب محل خمور بالجيزة

بعد مرور 24 ساعة من أعمال البحث والتحري، نجحت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، في القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل صاحب محل خمور، على يد اثنين، في الوقت الذي تكثف فيه المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات وظروف الواقعة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى يترأسه نائبه اللواء سامح الحميلي، بمشاركة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة؛ لتحديد وضبط المتهم الهارب.
مستشفى -المنصورة

وفاة مصاب «البصمة المجهولة» بمستشفى طوارئ المنصورة

لفظ الشاب أحمد عويضة أنفاسه الأخيرة، 27 عاما، من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي اتهمت أسرته مجهول بالحصول على بصمة أصبعه وهو في غيبوبة في أثناء احتجازه في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، متأثرا باصابته، وكان قد أصيب في حادث سيارة ملاكي في منطقة المشاية بمدينة المنصورة، ثالث أيام عيد الأضحى، ونقل إلى المستشفى في حالة خطرة، إذ أكدت التقارير الطبية ضرورة حجزه في العناية المركزة لإجراء تدخل جراحي لاستئصال الطحال وعلاج كسر في الكتف وكسر بالرجل اليمنى وأصيب بتهتك في الرئة.
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مصرع طفلة اصطدمت بقاربي صيد في بحيرة المنزلة

لقيت طفلة من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرعها على أثر تصادم قاربي صيد بموتور على شاطئ بحيرة المنزلة، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وهبوط في الدورة الدموية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط القسم، يفيد وصول طفلة إلى مستشفى المطرية المركزي بادعاء اصطدامها بقاربي صيد يعملان بالمواتير، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها إلى المستشفى.
جثة طفل

مصرع طفلة بسبب غياب الأطباء في مستشفى بالدقهلية

لقيت الطفلة بسملة محمد صلاح، 9 سنوات، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، مصرعها داخل مستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية، بسبب غياب الأطباء، وذلك حسبما أكد عدد من أقاربها. وفي مايو الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورًا لمريضة أدعوا وفاتها بسبب عدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها في مستشفى شبين القناطر الشاملة، بسبب غياب الأطباء والإهمال وعدم تلقيها الإسعافات الأولية الكاملة فى قسم الاستقبال، ومن جانبها أصدرت مديرية الصحة بالقليوبية، بيانًا نفت فيه الواقعة.
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