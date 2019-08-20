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التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية
عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء، تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن التحالف، نقلته «سكاي نيوز عربية»، طالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأوضح تحالف دعم الشرعية باليمن، في بيانه، أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد. وأشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
وكانت مقاتلات تابعة للتحالف قد شنت في وقت سابق غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثيين، في محافظة صعدة شمال اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن موقع «سبتمبر نت» التابع لوزرة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية
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البشير يعترف بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، بحسب "الوكالة الألمانية". وحضر البشير، اليوم الاثنين، محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
تركى-المالكى (2)

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
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يعد التدخين بكل أشكاله من الممارسات الضارة بالصحة، فهو يسبب العديد من الأمراض للمدخن والمحيطين به. كما يؤدي إلى تلوث البيئة ويضر بميزانية الفرد، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية ويعوق التنمية الاقتصادية. على عكس المتعارف عليه، وهو التحذير من الأضرار الصحية للتدخين والحث على الابتعاد عن هذه الظاهرة، لأنها تؤدي إلى أمراض مميتة، أقدم العراق على فرض السجائر على المواطنين في الحصة التموينية، وهو قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط العراقية. وأكد بعض الأشخاص أنه بناء على هذا القرار "فوجئوا بفرض سجائر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".
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فى خطوة وصفها المجتمع الدولى بالإيجابية لحل أزمة الخرطوم عقب رحيل عمر البشير عن الحكم، أبريل الماضى، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية. وقع "الوثيقة الدستورية"، أول من أمس، كل من نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، وممثل تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع، بحضور رؤساء وزراء من مختلف دول العالم، وفى مقدمتهم مصر وإثيوبيا.
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تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
طائرة-بدون-طيار

التحالف ينفي قصف مطار أبها السعودي بطائرة مسيرة

علق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها السعودي. ونفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، ما تردد عن أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، على الأعيان المدنية والمدنيين، وفقا لوكالة أنباء واس السعودية. ونفى المالكي ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.
طائرة مسيرة - أرشيفية

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي

أعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية، وفقا لـ"رويترز". وذكر مصدر عسكري حوثي أن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة"، بحسب فضائية المسؤة التليفزيونية. كان سلاح الجو المسير نفذ، يوم الأحد، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف K2، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير في السعودية، في حين أعلنت المملكة تصديها لتلك المحاولات الإرهابية.
قوات-التحالف-فى-سوريا (4)

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
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