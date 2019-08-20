التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص

عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء، تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن التحالف، نقلته «سكاي نيوز عربية»، طالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأوضح تحالف دعم الشرعية باليمن، في بيانه، أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد. وأشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وكانت مقاتلات تابعة للتحالف قد شنت في وقت سابق غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثيين، في محافظة صعدة شمال اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن موقع «سبتمبر نت» التابع لوزرة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية