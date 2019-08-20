رياضة

الزمالك يخطف هداف مونديال اليد من الأهلي

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
منتخب اليد
منتخب اليد
أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن التعاقد مع حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، التى اقيمت في مقدونيا، والحاصل على جائزة هداف مونديال الناشئين 2019، بعد أن أحرز 51 هدفًا. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يذاع على قناة «المحور»، أن اللاعب سوف يشارك مع الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية شهر أغسطس الجاري.
وشهدت الساعات الماضية منافسة شديدة بين الأهلي والزمالك للفوز بخدمات اللاعب نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها. واستطاع مسؤلو القلعة البيضاء حسم الصفقة لصالحهم منذ قليل رغم محاولات مسؤلي الأهلي خطف اللاعب حتى اللحظات الأخيرة. وكان اللاعب حسن وليد قد أعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك وقام بتصوير
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عدلي-القيعي

القيعي: لاسارتي فقد صوابه ولم يطلب التعاقد مع مهاجم

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن رحيله في هذا التوقيت كان ضروريا، بسبب ما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن أسوأ مدرب هو من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين، ولاسارتي حصل على كل الدعم من النادي، وكان يجب عليه تقديم استقالته، معلقا: «أول مرة أشوف مدرب بيسحب الثقة من اللاعبين والإدارة، قال مجابوش اللي أنا عايزه، هو أنت أصلا اعتمدت على اللاعبين الجدد؟».
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

اتحاد اليد لمنتخب نيجيريا: شكرًا على دعمكم لنا

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد، برقية شكر لرئيس الاتحاد النيجيري، بعد مساندة لاعبو النسور الخضراء، لاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 19 سنة، في بطولة كأس العالم، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28). ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى الاتحاد النيجيري والتى جاء فيها: «أولاً، يشرفني أن أنقل إليكم تحياتي والتهاني الشخصية من جميع أعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد».
محمد-صلاح (2)

شوبير: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن فندق إقامة المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية 2019، كان داخل مطار القاهرة الدولي، بما يعني أن الوصول إلى لاعبي المنتخب كان صعبا للغاية. وأضاف شوبير، عبر قناة mbc masr: «بصفتى نائب رئيس اتحاد الكرة، عندما ذهبت لزيارة اللاعبين في المعسكر طالبني الأمن بضرورة الحصول على إذن من إيهاب لهيطة مدير المنتخب، وهو ما أسعدني وأكد وجود نظام بالمعسكر». وتابع: «اللاعبون كانوا في عزلة تامة، وهذه المرة أنا شاهد بنفسي، حتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد كانت زيارتهم نادرة جدا للمعسكر لتوفير أكبر قدر من الهدوء والراحة».
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طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
ميتشو

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
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الزمالك يتفق مع ميتشو.. ساعات ويصل القاهرة

علمت التحرير أن نادي الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو ما جاء بعد سلسلة من المفاوضات معه وسيناريو خادع لضمان عدم إفساد المفاوضات معه مثلما حدث مع الأرجنتيني رامون دياز الذي غالى في طلباته المالية ما تسبب في توقف المفاوضات بين الطرفين. وكشف مصدر مسؤول في الزمالك أن رئيس النادي لجأ إلى الإعلان عن تعاقده مع الكسندر استانيوفيتش من أجل التمويه، لأن المفاوضات كانت قائمة مع "ميتشو" لكنه استشعر بأن هناك امكانية لتدخل البعض لإفساد الإتصالات وعدم توليه المهمة.
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تفاصيل جلسة اختيار مدرب الزمالك الجديد

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع عدد من اللاعبين القدامى بالقلعة البيضاء للتصويت على اختيار المدير الفني الجديد للفريق حيث شهدت الجلسة تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق ووليد صلاح عبداللطيف نائب رئيس قطاع الناشئين ونصر إبراهيم وجمال حمزة وعبدالحميد بسيوني. وقام رئيس الزمالك بعرض قائمة المدربين المرشحين لتدريب الفريق حيث ضمت القائمة 7 مدربين بينهم 3 مدربين من صربيا ومدرب ألماني ومدرب إيطالي وآخر سويسري ومدرب أسباني.
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