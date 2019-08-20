الزمالك يخطف هداف مونديال اليد من الأهلي

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

منتخب اليد

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن التعاقد مع حسن وليد قداح، لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، التى اقيمت في مقدونيا، والحاصل على جائزة هداف مونديال الناشئين 2019، بعد أن أحرز 51 هدفًا. وأكد رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يذاع على قناة «المحور»، أن اللاعب سوف يشارك مع الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية شهر أغسطس الجاري.

وشهدت الساعات الماضية منافسة شديدة بين الأهلي والزمالك للفوز بخدمات اللاعب نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها. واستطاع مسؤلو القلعة البيضاء حسم الصفقة لصالحهم منذ قليل رغم محاولات مسؤلي الأهلي خطف اللاعب حتى اللحظات الأخيرة. وكان اللاعب حسن وليد قد أعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك وقام بتصوير