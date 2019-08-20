مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.

وأوضح، أن ميتشو شخص متزن وأصر على بدء عمله من الثلاثاء، كاشفا أنه كان من المقرر تواجد طارق السيد في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني لكنه لم يحضر في الموعد المحدد، واعتبرنا ذلك اعتذارا منه. وشدد: «أنا راجل دولة مش زي محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومش باخد قرارات على مزاج الجماهير مع احترامي لهم،