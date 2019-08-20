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مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

تحرير:محمد عودة ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الاحتلال الإنجليزي
الاحتلال الإنجليزي
في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
وفي عام 1956: قادة الثورة الجزائرية يعقدون مؤتمر الصومام في منطقة القبائل والذي اتخذ قرارا بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية.وفي عام 1976: الزعيم الدرزي كمال جنبلاط يحذر من قيام وطن قومي ماروني في لبنان يكون أخطر من إسرائيل.وفي عام 1977: إطلاق المسبار الفضائي فوياجر 2.وفي عام 1982: قوة متعددة الجنسيات
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