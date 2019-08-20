رياضة

سعفان الصغير: علاقتي بمدرب المنتخب انتهت بسبب عواد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص
محمد عواد
محمد عواد
قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى لفريق الإسماعيلى، إن قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق جديدا في الفترة المقبل، مضيفا: «لو معملناش حاجة الموسم الجديد للإسماعيلي هيبقى شكلنا وحش». وأكد الصغير، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «ستكون مفاجأة كبيرة إذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الإسماعيلي هذا الموسم، نحن تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة».
وكشف أن علاقته بأحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب السابق، والتي استمرت 30 عامًا، انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد حارس الزمالك الحالي. وأشار إلى أن علاقته بعواد أيضا انتهت لكن هذا لا يمنعه من التأكيد على أنه تعرض للظلم في اختيارات كأس العالم، وأمم إفريقيا، موضحا: «لم أتحدث معه منذ حديثه بأنه لن يأتي
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وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 5

حارس منتخب اليد: حققت حلم حياتي بلقب كأس العالم

قال مؤمن حسام، حارس مرمى منتخب مصر لناشئي كرة اليد، إنه حقق حلم حياته بالفوز بلقب العالم، مضيفًا: «كانت أجمل لحظة فى حياتى». وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. وأضاف حسام، في تصريحاته لـ«التحرير»: «سعيد جدا باستقبال الجماهير للفريق، هذه لحظة لا توصف، وأتمنى أن يكون القادم أفضل لكرة اليد المصرية».
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نجم منتخب اليد: الجماهير كلمة السر في لقب كأس العالم

قال إبراهيم السيد، نجم المنتخب ونادي الزمالك، إن ما حققه منتخب مصر في مونديال اليد جاء بفضل تشجيع الجماهير، وإن القادم سيكون أفضل، موجها الشكر للجماهير التي حرصت على هذا الاستقبال المشرف للاعبين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد. واحتشد الآلاف من الجمهور المصري، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

جلسة بين رئيس الزمالك وثلاثي الفريق لتجديد عقودهم

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تعديل عقود الثلاثي طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على رفض العروض التي وصلت إليهم في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسات بين رئيس محلس إدارة نادي الزمالك والثلاثي من أجل تعديل عقودهم وزيادة قيمتها بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذي قدموه مع الفريق هذا الموسم. وعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر النادى لتقديم الصفقات الجديدة التى تم إبرامها للموسم المقبل.
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فكري صالح: الزمالك سيعاني بسبب ضم عواد وأبو جبل

أكد فكري صالح، مدرب حراس المنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيعاني في الموسم الجديد (2019- 2020)، بسبب ضم محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد أبو جبل، حارس سموحة، خاصة بعد عودة محمود عبد الرحيم (جنش)، الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، موضحًا في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: «الثلاثي يريد حجز مكان أساسي في التشكيل لأن هذا الثلاثي يمثل مستقبل حراسة المرمى في منتخب مصر الذي لن يضم إلا واحدا منهم».
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عواد يكشف عن كواليس انتقاله للزمالك (فيديو)

تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كواليس انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، في الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع إدارتي الناديين على جميع التفاصيل. وقال عواد، في تصريحات تليفزيونية، فجر الأربعاء: «انتقلت بشكل رسمي للزمالك، وأشكر رئيس القلعة البيضاء على إصراره الكبير على إتمام الصفقة، وأشكر أيضا إبراهيم عثمان، رئيس الإسماعيلي، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وشقيقه أحمد. كل الأمور تمت، وبإذن الله يكون الحسم رسميا خلال ساعات قليلة».
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الزمالك يحسم صفقة عواد والإعلان خلال ساعات

اقتربت إدارة نادي الزمالك من الإعلان رسميًّا عن التعاقد بشكل نهائى مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكشف مصدر بالقلعة البيضاء التوصل لاتفاق مع إداراة الإسماعيلى، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين إداراة الناديين، ويقضي الاتفاق بحصول الإسماعيلي على كل من عمر السعيد وأحمد مدبولى ومقابل مادى يصل لـ35 مليون جنيه. وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال المؤتمر الصحفى القادم الذى أعلن رئيس نادى الزمالك أنه سيعقد غدا الأربعاء.
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