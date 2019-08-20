سعفان الصغير: علاقتي بمدرب المنتخب انتهت بسبب عواد
تحرير:سعد الدين محمود
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص
محمد عواد
قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى لفريق الإسماعيلى، إن قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق جديدا في الفترة المقبل، مضيفا: «لو معملناش حاجة الموسم الجديد للإسماعيلي هيبقى شكلنا وحش».
وأكد الصغير، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «ستكون مفاجأة كبيرة إذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الإسماعيلي هذا الموسم، نحن تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة».
وكشف أن علاقته بأحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب السابق، والتي استمرت 30 عامًا، انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد حارس الزمالك الحالي.
وأشار إلى أن علاقته بعواد أيضا انتهت لكن هذا لا يمنعه من التأكيد على
أنه تعرض للظلم في اختيارات كأس العالم، وأمم إفريقيا، موضحا: «لم أتحدث معه منذ حديثه بأنه لن يأتي
وكشف أن علاقته بأحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب السابق، والتي استمرت 30 عامًا، انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد حارس الزمالك الحالي.
وأشار إلى أن علاقته بعواد أيضا انتهت لكن هذا لا يمنعه من التأكيد على
أنه تعرض للظلم في اختيارات كأس العالم، وأمم إفريقيا، موضحا: «لم أتحدث معه منذ حديثه بأنه لن يأتي الإسماعيلي مرة أخرى، وقررنا أن نكون مثل الأغراب بعد 13 عاما من العمل سويا، فهو لم يأخذ رأيي وقرر العمل بآراء آخرين».
وأكد سعفان أنه يرفض تولي عصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، لأنه ليس مع إسناد المهمة لحارس معتزل حديثا، متمًا: «في رأيي وجود الحضري مرفوض، فهو معتزل حديثا، ولن يطبق جميع الطرق التي تدرب بها مع جميع المدربين من المدارس المختلفة، ويجب أن يكون مدرب حراس المنتخب ذو خبرة كبيرة مثل فكري صالح وطارق سليمان».