سعفان الصغير: علاقتي بمدرب المنتخب انتهت بسبب عواد

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

محمد عواد

قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى لفريق الإسماعيلى، إن قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق جديدا في الفترة المقبل، مضيفا: «لو معملناش حاجة الموسم الجديد للإسماعيلي هيبقى شكلنا وحش». وأكد الصغير، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «ستكون مفاجأة كبيرة إذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الإسماعيلي هذا الموسم، نحن تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة».

وكشف أن علاقته بأحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب السابق، والتي استمرت 30 عامًا، انقطعت بسبب دفاعه عن محمد عواد حارس الزمالك الحالي. وأشار إلى أن علاقته بعواد أيضا انتهت لكن هذا لا يمنعه من التأكيد على أنه تعرض للظلم في اختيارات كأس العالم، وأمم إفريقيا، موضحا: «لم أتحدث معه منذ حديثه بأنه لن يأتي