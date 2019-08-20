آلاف المصريين يستقبلون أبطال العالم لليد (صور)

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

استقبال بعثة منتخب اليد للناشئين

احتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد. وتوج منتخب اليد للناشئين تحت 19 عاما، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. ونجح الفراعنة في اقتناص ذهبية اليد الثالثة، بعدما سبق وتُوج المنتخب الوطني بطلا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عام 1993، في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وحرصت الجماهير على التواجد في المطار قبل موعد وصول بعثة المنتخب، تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق، ولدى وصول اللاعبين تعالت هتافات الجماهير: «أبطال مصر أهم». من جانبه أكد إبراهيم السيد، نجم المنتخب ونادي الزمالك، أن ما حققه منتخب مصر في مونديال اليد جاء بفضل تشجيع الجماهير، وأن القادم سيكون