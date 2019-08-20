رياضة

آلاف المصريين يستقبلون أبطال العالم لليد

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص
منتخب اليد
منتخب اليد
احتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد. وتوج منتخب اليد للناشئين تحت 19 عاما، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. ونجح الفراعنة في اقتناص ذهبية اليد الثالثة، بعدما سبق وتُوج المنتخب الوطني بطلا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عام 1993، في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
وحرصت الجماهير على التواجد في المطار قبل موعد وصول بعثة المنتخب، تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق، ولدى وصول اللاعبين تعالت هتافات الجماهير: «أبطال مصر أهم». من جانبه أكد إبراهيم السيد، نجم المنتخب ونادي الزمالك، أن ما حققه منتخب مصر في مونديال اليد جاء بفضل تشجيع الجماهير، وأن القادم سيكون
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مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
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بعد التتويج بالمونديال..منتخب ناشئي اليد يصل القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، بعثة منتخب مصر لناشئى اليد، التى وصلت، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مقدونيا بعد التتويج بكأس العالم للناشئين. وحرص آلاف الجماهير على التواجد بالمطار لاستقبال أبطال العالم لدى عودتهم إلى أرض الوطن. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
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القيعي: لاسارتي فقد صوابه ولم يطلب التعاقد مع مهاجم

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، مشيرًا إلى أن رحيله في هذا التوقيت كان ضروريا، بسبب ما بدر منه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» على قناة الأهلي، أن أسوأ مدرب هو من يقوم بإلقاء اللوم على الآخرين، ولاسارتي حصل على كل الدعم من النادي، وكان يجب عليه تقديم استقالته، معلقا: «أول مرة أشوف مدرب بيسحب الثقة من اللاعبين والإدارة، قال مجابوش اللي أنا عايزه، هو أنت أصلا اعتمدت على اللاعبين الجدد؟».
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بعد التتويج.. تعرف على مشوار مصر في مونديال اليد

بعد نتائج رائعة ومشوار حافل بالانتصارات، نجح المنتخب الوطني في التتويج بلقب مونديال اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تكتسح البرتغال وتحصد برونزية مونديال اليد للشباب

توج المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، ببرونزية بطولة العالم تحت (21 عامًا) المقامة حاليًا في إسبانيا، بعدما فاز على نظيره البرتغالي بنتيجة (37-27)، خلال أحداث المباراة التي أُقيمت بينهما في إطار لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع، وضمت بعثة المنتخب الوطني للشباب اللاعبين: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز إيهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضي - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الأزهري - عمر خالد - عمر سامي - خالد وليد - ياسر محمد.
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