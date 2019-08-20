نجم منتخب اليد: الجماهير كلمة السر في لقب كأس العالم

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١١ ص

استقبال منتخب اليد للناشئين

قال إبراهيم السيد، نجم المنتخب ونادي الزمالك، إن ما حققه منتخب مصر في مونديال اليد جاء بفضل تشجيع الجماهير، وإن القادم سيكون أفضل، موجها الشكر للجماهير التي حرصت على هذا الاستقبال المشرف للاعبين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد. واحتشد الآلاف من الجمهور المصري، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد.

ونجح الفراعنة في اقتناص ذهبية اليد المصرية الثالثة، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلا في مونديال كرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، عام 1993، في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010. وحرصت الجماهير على التواجد في المطار قبل موعد وصول بعثة المنتخب، تقديرا للإنجاز الكبير