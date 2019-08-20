حارس منتخب اليد: حققت حلم حياتي بلقب كأس العالم

تحرير:أحمد ثروت ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ ص

استقبال حافل لمنتخب ناشئي اليد

قال مؤمن حسام، حارس مرمى منتخب مصر لناشئي كرة اليد، إنه حقق حلم حياته بالفوز بلقب العالم، مضيفًا: «كانت أجمل لحظة فى حياتى». وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. وأضاف حسام، في تصريحاته لـ«التحرير»: «سعيد جدا باستقبال الجماهير للفريق، هذه لحظة لا توصف، وأتمنى أن يكون القادم أفضل لكرة اليد المصرية».

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، من لاعبى منتخب مصر لناشئي كرة اليد. ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتُوج المنتخب الوطني بطلا في بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت