وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص

وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة المنبثقة من استراتيجية بناء الإنسان المصرى، ورؤية مصر 2030، تؤكد على الخطط الطموحة للحكومة، التى تستهدف إعداد أجيال فى مختلف الألعاب لتكون الركائز الأساسية المستقبلية لقوام المنتخبات الوطنية، من خلال المشاريع القومية التى تستهدف اكتشاف الموهوبين فى عدد من