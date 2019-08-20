رياضة

وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ ص
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد
أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة المنبثقة من استراتيجية بناء الإنسان المصرى، ورؤية مصر 2030، تؤكد على الخطط الطموحة للحكومة، التى تستهدف إعداد أجيال فى مختلف الألعاب لتكون الركائز الأساسية المستقبلية لقوام المنتخبات الوطنية، من خلال المشاريع القومية التى تستهدف اكتشاف الموهوبين فى عدد من
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سعفان الصغير: علاقتي بمدرب المنتخب انتهت بسبب عواد

قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى لفريق الإسماعيلى، إن قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق جديدا في الفترة المقبل، مضيفا: «لو معملناش حاجة الموسم الجديد للإسماعيلي هيبقى شكلنا وحش». وأكد الصغير، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «ستكون مفاجأة كبيرة إذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الإسماعيلي هذا الموسم، نحن تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة».
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حارس منتخب اليد: حققت حلم حياتي بلقب كأس العالم

قال مؤمن حسام، حارس مرمى منتخب مصر لناشئي كرة اليد، إنه حقق حلم حياته بالفوز بلقب العالم، مضيفًا: «كانت أجمل لحظة فى حياتى». وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32- 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد. وأضاف حسام، في تصريحاته لـ«التحرير»: «سعيد جدا باستقبال الجماهير للفريق، هذه لحظة لا توصف، وأتمنى أن يكون القادم أفضل لكرة اليد المصرية».
استقبال أبطال العالم لليد فى مطار القاهرة 2

نجم منتخب اليد: الجماهير كلمة السر في لقب كأس العالم

قال إبراهيم السيد، نجم المنتخب ونادي الزمالك، إن ما حققه منتخب مصر في مونديال اليد جاء بفضل تشجيع الجماهير، وإن القادم سيكون أفضل، موجها الشكر للجماهير التي حرصت على هذا الاستقبال المشرف للاعبين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32- 28، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما الأحد. واحتشد الآلاف من الجمهور المصري، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد.
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بعد التتويج بالمونديال..منتخب ناشئي اليد يصل القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، بعثة منتخب مصر لناشئى اليد، التى وصلت، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مقدونيا بعد التتويج بكأس العالم للناشئين. وحرص آلاف الجماهير على التواجد بالمطار لاستقبال أبطال العالم لدى عودتهم إلى أرض الوطن. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
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تركي آل الشيخ يهنئ منتخب الناشئين لليد

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تتويج منتخب الناشئين المصرى لكرة اليد ببطولة العالم التى أقيمت فى مقدونيا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية 32-28. وهنأ تركى المنتخب الوطنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث قال: "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها أبناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يا رب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقياداتها وشعبها الطيب".
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
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محمود باهي يستعد لبطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»

يستعد محمود باهي، بطل الجمهورية في رياضة «ستريت وورك أوت»، للمشاركة في بطولة العالم للعبة، والمقرر إقامة فعاليتها اليوم السبت في روسيا، حيث يشارك البطل محمود باهي ممثًلا لمصر بعد فوزه بلقب بطولة الجمهورية، في منتصف يوليو الجاري، التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، وسنطلق بطولة العالم «ستريت وورك أوت»، اليوم بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.
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