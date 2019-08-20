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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 24 34دمنهور 25 32الإسكندرية 26 31بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 22 31سيوة 24 35بورسعيد 23 31دمياط 24 31الزقازيق 25
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متحدث الوزراء عن تطوير محور ترعة الطوارئ: الدولة رحيمة

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطوير محور الطوارئ يتضمن ردم ترعة الطوارئ، التي كانت تستخدم للصرف الصحي وإلقاء القمامة. وقال "سعد"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن هناك أكثر من وزارة تشترك في إنشاء محور ترعة الطوارئ لنقل المواطنين من المناطق العشوائية لمناطق سكنية، مشيرًا إلى أن "الدولة رحيمة، وتضع البعد الإنساني فوق أي شيء". وأضاف، أن السكان المتواجدين على جانب الترعة، سيتم نقلهم لمناطق أكثر آدمية، في المدن الجديدة، مثل مشروع أهالينا.
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25 فدانا.. تفاصيل إنشاء أول منطقة تجارية بالصعيد (فيديو وصور)

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجستية بقرية الترامسة بقنا، اليوم، وهى الأولى على مستوى الصعيد. جاء ذلك بحضور محافظ قنا عبدالحميد الهجان، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعدد من القيادات. وأوضح الوزير أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عاملا رئيسا فى خفض أسعار السلع لما لها من دور مهم في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.
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مسئول أضرحة الإسكندرية: «أبوالإخلاص» غير مسجل في الصوفية

قال الشيخ جابر قاسم مسئول الأضرحة في الإسكندرية، إن ضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني الذي نُقل في الإسكندرية اليوم، غير مسجل في مشيخة الطرق الصوفية طبقا للقرار 118 لسنة 1976 وأن الطريقة التي يتبعها المترددون عليه ليست طريقة صوفية متبعة ضمن الطرق الـ77 للصوفية. وأضاف قاسم لـ"التحرير" أن مشيخة الطرق الصوفية أرسلت منذ فترة خطابا للقائمين على الضريح للتسجيل في المشيخة الصوفية، وأن يقوم العاملون بالانضمام إلى أي طريقة يرغبون فيها إذ يمكن محاسبتهم طبقا لأعراف الصوفية وتحت مباشرتها.
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الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا انخفاص أخر في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج في البحرين الأحمر والمتوسط من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: اليوم طقس حار رطب.. و4 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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