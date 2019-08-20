رياضة

جلسة بين عامر حسين وشوقي غريب لحسم موعد نهائي الكأس

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
الزمالك
الزمالك
يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، غدًا أو بعد غدٍ؛ لحسم موعد نهائي كأس مصر، ويسعى عامر لإقناع غريب بترك لاعبي المنتخب الأوليمبي المنضمين من الفريقين الصاعدين لنهائي الكأس، وفي حال موافقة غريب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، أنه في حالة موافقة غريب فسيكون الاتجاه الأقرب إقامة النهائي يوم 4 أو 5 سبتمبر، وفي حال رفض مدرب المنتخب فأن النهائي قد يقام يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل.
وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأزرق إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع المارد الأحمر البطولة. ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود في دور الـ8 من كأس مصر يوم 28 من الشهر الجاري في
اقرأ المزيد
اليكسيس-سانشيز‎

سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.
محمد-عواد (1)

سعفان الصغير: علاقتي بمدرب المنتخب انتهت بسبب عواد

قال سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى لفريق الإسماعيلى، إن قدوم مدرب أجنبي لن يضيف للفريق جديدا في الفترة المقبل، مضيفا: «لو معملناش حاجة الموسم الجديد للإسماعيلي هيبقى شكلنا وحش». وأكد الصغير، في تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «ستكون مفاجأة كبيرة إذا حالفنا التوفيق ونجحنا مع الإسماعيلي هذا الموسم، نحن تعلمنا الدرس عقب الخروج من البطولة الإفريقية الموسم الماضي، ونرغب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة».
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

وزير الرياضة: مكافأة ناشئي اليد ستليق بحجم الإنجاز

أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة بما حققه منتخب مصر لكرة اليد، الحاصل على بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بدولة مقدونيا، خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس. وقال صبحى إن هذا الإنجاز يعكس التطور التدريجى للعبة كرة اليد، حتى وصلت إلى القمة باعتلائها عرش اللعبة على مستوى العالم فى فئة الناشئين. وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إيمان قوى بأن الرياضة هى أمن قومى، وأحد أهم المجالات التى تساهم فى رسم ثقافة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

الأهلى لاتحاد الكرة: صبرنا على الأخطاء التحكيمية نفد

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا، ظهر اليوم الإثنين، للاتحاد المصرى لكرة القدم تؤكد فيه رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية "الفجة" التي كبّدت الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الكثير في بطولة الدوري الممتاز والكأس هذا الموسم، وأن النادي سبق أن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء التي تجاوز نطاق "التقديرية". وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الـVAR، وأكمل البيان أن الجبلاية تعهدت بتنفيذ هذا الحل مطلع يناير الماضي؛ للحفاظ على الشفافية؛ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية.
مشادات-لعيبة-الاهلى-وبيراميدز (3)

جريشة حكمًا لموقعة الأهلي وبيراميدز في الكأس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدًا ثانيًا، وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، وطارق سامي حكما إضافيا أول ومحمود ناجي حكما إضافيا ثانيا. وكان سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام قد أعلن في وقت سابق بعد تعيينه عن إسناد جميع مباريات الفرق المصرية لطواقم تحكيم محلية.
ابو ريدة-وفرج-عامر

فضيحة العصر.. فرج عامر وفساد اتحاد الكرة

من جديد فاجأ المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة السابق بمجلس النواب جماهير الكرة المصرية بتوجيه اتهامات بالفساد إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وأعضاء مجلس إدارة الجبلايةـ بعد أن اتهمهم صراحة بمنح لقب كأس مصر عام 2018 للزمالك على حساب سموحة بسبب تراجعهم عن تعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة النهائي، رغم قيام مجلس إدارة سموحة بدفع تكاليف استقدام الحكم الأجنبي ووفقا لرئيس النادي السكندري فإن اتحاد الكرة قام بتعيين محمد فاروق لإدارة اللقاء وطالبوه بمنح اللقب للزمالك مقابل تعيينه في الشركة الراعية.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org