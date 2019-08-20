جلسة بين عامر حسين وشوقي غريب لحسم موعد نهائي الكأس

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص

الزمالك

يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، غدًا أو بعد غدٍ؛ لحسم موعد نهائي كأس مصر، ويسعى عامر لإقناع غريب بترك لاعبي المنتخب الأوليمبي المنضمين من الفريقين الصاعدين لنهائي الكأس، وفي حال موافقة غريب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، أنه في حالة موافقة غريب فسيكون الاتجاه الأقرب إقامة النهائي يوم 4 أو 5 سبتمبر، وفي حال رفض مدرب المنتخب فأن النهائي قد يقام يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل.

وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأزرق إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع المارد الأحمر البطولة. ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود في دور الـ8 من كأس مصر يوم 28 من الشهر الجاري في

وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل الفريق الأزرق إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع المارد الأحمر البطولة.



ويواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود في دور الـ8 من كأس مصر يوم 28 من الشهر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد السلام، فيما يلتقي الزمالك مع فريق مصر المقاصة بنفس اليوم، في تمام الساعة الـ9:30 مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.



الفائز من لقاء بيراميدز وحرس الحدود يواجه الاتحاد السكندري، الذي تأهل لنصف نهائي البطولة، فيما يلتقي المتأهل من مواجهة الزمالك ومصر المقاصة فريق بتروجت، الذي تأهل بدوره لنفس الدور.

