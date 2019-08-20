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صحف الإمارات: تأجيل سيادي السودان وإيران تسعى لاتفاق

الصحف تناولت ما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني حواد ظريف حول استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في 2015.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدر الشأن السوداني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرزت تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن الخلافات حول مرشحي "قوى الحرية والتغيير" لمجلس السيادة، وهو ما دفع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلى إعلان إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة. وأعربت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تفاؤلها بأنه سيتم تشكيل المجلس السيادي في غضون ساعات، على أقصى تقدير صباح اليوم.
إلا أن مصادر أخرى تحدثت لـ"الاتحاد" عن خلافات كبيرة دارت داخل قوى الحرية والتغيير، حول صديق تاور كافي، مرشح حزب البعث الذي رفضه حزب الأمة بناء على رفض النوبة له، وأيضاً حول مقعدي المرأة ودارفور، وبالتالي أصبح على المهنيين تسمية مرشح من دارفور، وقوى الإجماع تسمية مرشح من النوبة، وعلى المجتمع المدني أن
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قوات-الجيش-السورى

الجيش السوري يتقدم في خان شيخون ويطرد «النصرة»

تمكن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن تقدم القوات السورية يتخلله معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان. وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب. وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش ثبّت نقاطا له في المواقع التي حررها من قبضة "النصرة" وحلفائها من الفصائل في خان شيخون.
ميليشيات-الحوثى

التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء، تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن التحالف، نقلته «سكاي نيوز عربية»، طالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأوضح تحالف دعم الشرعية باليمن، في بيانه، أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد. وأشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
البشير

البشير يعترف بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات

كشف المحقق في قضية اتهام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن أنه أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، إذ أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات، بحسب "الوكالة الألمانية". وحضر البشير، اليوم الاثنين، محاكمته، للمرة الأولى. ويواجه اتهامات تتعلق بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وانعقدت الجلسة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بحي أركويت جنوب شرقي الخرطوم، وتم خلالها استجواب الشاكي والمتحري من قبل محامي الاتهام والدفاع، وفقا لشبكة الشروق السودانية.
تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: فرح في السودان.. وقطر تمول القاعدة

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، استعدادات السودان للتوقيع اليوم على الوثيقة الدستورية، كما تناولت الأوضاع في اليمن وفلسطين، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن السودانيين يحتفلون اليوم بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة الصداقة بالخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية في السودان.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: وضع مقلق بعدن والإفراج عن نائب البشير

تصدرت الأحداث في اليمن عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وطهران، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. وذكرت صحيفة "البيان" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القيادة المشتركة للتحالف تتابع بقلق تطور الأحداث بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد العقيد المالكي الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، وأنها لن تقبل أي عبث بمصالح الشعب اليمني.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: السودان يدعو الرؤساء لاحتفال «المدنية»

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. إذ أبرزت صحيفة "الخليج" شن طيران الجيش الوطني الليبي أمس الثلاثاء، غارة جوية على قاعدة مصراتة الجوية للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد بيان من الجيش الوطني، استهداف القوات الجوية الليبية لطائرة شحن عسكرية تركية من طراز اليوشن IL76 في مطار مصراتة. وكانت الطائرة، حسب البيان، تنقل ذخائر وأسلحة من خارج ليبيا لدعم الميليشيات الإرهابية.
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