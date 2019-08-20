صحف الإمارات: تأجيل سيادي السودان وإيران تسعى لاتفاق

الصحف تناولت ما كشف عنه وزير الخارجية الإيراني حواد ظريف حول استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في 2015.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

تصدر الشأن السوداني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرزت تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن الخلافات حول مرشحي "قوى الحرية والتغيير" لمجلس السيادة، وهو ما دفع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلى إعلان إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة. وأعربت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تفاؤلها بأنه سيتم تشكيل المجلس السيادي في غضون ساعات، على أقصى تقدير صباح اليوم.

إلا أن مصادر أخرى تحدثت لـ"الاتحاد" عن خلافات كبيرة دارت داخل قوى الحرية والتغيير، حول صديق تاور كافي، مرشح حزب البعث الذي رفضه حزب الأمة بناء على رفض النوبة له، وأيضاً حول مقعدي المرأة ودارفور، وبالتالي أصبح على المهنيين تسمية مرشح من دارفور، وقوى الإجماع تسمية مرشح من النوبة، وعلى المجتمع المدني أن

إلا أن مصادر أخرى تحدثت لـ"الاتحاد" عن خلافات كبيرة دارت داخل قوى الحرية والتغيير، حول صديق تاور كافي، مرشح حزب البعث الذي رفضه حزب الأمة بناء على رفض النوبة له، وأيضاً حول مقعدي المرأة ودارفور، وبالتالي أصبح على المهنيين تسمية مرشح من دارفور، وقوى الإجماع تسمية مرشح من النوبة، وعلى المجتمع المدني أن يقدم مرشحاً لمقعد المرأة.



وأشارت صحيفة "الخليج" أن رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري ، شمس الدين كباشي أعلن أن قوى التغيير طلبت الإرجاء حتى تتمكن من الوصول لتوافق على قائمة مرشحيها للسيادي، مؤكداً الحرص على تطبيق المصفوفة الخاصة بتحديد توقيت تشكيل هياكل الانتقالية.



وأشار إلى أن الطرفين عقدا اجتماعاً الأحد، وقال إن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيت تشكيل هياكل السلطة المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة.



وذكرت صحيفة "البيان" أن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً مثل أمام المحكمة أمس في الخرطوم بتهم فساد، فيما لا تزال عملية الانتقال إلى سلطة مدنية تنتظر البدء بأول إجراء ملموس بتعيين أعضاء مجلس السيادة، الذي تم إرجاؤه بطلب من قوى الحرية والتغيير القائدة للاحتجاجات، فيما تم التوافق على رجاء نيكولا عبدالمسيح، وهي مستشارة قانونية تنتمي للطائفة القبطية لتكون العضو رقم 11 في المجلس.

وقضت المحكمة بتأجيل محاكمة البشير إلى السبت المقبل، ووصل الرئيس السوداني السابق إلى مقر المحكمة في معهد العلوم القضائية والقانونية شرقي العاصمة الخرطوم، محاطاً بحراسة مشددة، ورغم الإعلان عن علنية المحاكمة إلا أن الجلسة كانت مغلقة، ومنعت السلطات وسائل الإعلام المحلية والدولية من الدخول.



وحول الأوضاع في سوريا ، أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بتعرض رتل عسكري تركي، أمس، لغارة جوية أثناء توجهه إلى جنوب محافظة إدلب، وفق ما أعلنت أنقرة، محملة دمشق المسؤولية، فيما نددت دمشق بالتدخل التركي واستمرار الدعم الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية، غداة إحراز قوات الجيش السوري تقدماً في المنطقة ودخولها مدينة خان شيخون الاستراتيجية.



وأثار وصول هذه التعزيزات تنديداً رسمياً من دمشق التي قالت إن الرتل المتجه إلى خان شيخون ينقل ذخائر لدعم الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة.



وتحت عنوان "الجيش السوري يقطع طريق تركيا إلى جنوب إدلب"، أشارت "الخليج" إلى تحقيق القوات الحكومية السورية، أمس الاثنين، مزيداً من التقدم شمالي مدينة خان شيخون في إدلب، وسيطرت على جزء من الطريق الدولي السريع، ما من شأنه أن يمنع رتل التعزيزات التركي، الذي دخل إلى المنطقة من بلوغ وجهته، فيما تعرض رتل عسكري تركي، لغارة جوية أثناء توجهه إلى جنوبي إدلب، وفق ما أعلنت أنقرة، محمّلة دمشق، المسؤولية، مشيرة إلى سقوط ثلاثة قتلى مدنيين، وإصابة 12؛ جراء هذه الغارة، في حين نددت دمشق بدخول رتل عسكري تركي محمل بالذخائر والإمدادات لإرهابيي "جبهة النصرة" في خان شيخون.





وبالانتقال إلى اليمن، ذكرت "البيان" أن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن نفذت مساء أمس، عملية عسكرية نوعية لتدمير عدد من الأهداف العسكرية المشروعة، عبارة عن كهوف تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية لتخزين الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة، وتقع في فج عطان ومعسكر العمد بصنعاء.



وأشارت "الاتحاد" أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية النوعية السابقة لتدمير القدرات الحوثية والتي تنفذها قيادة القوات المشتركة للتحالف لتدمير هذه القدرات وتحييد خطرها على الأمن الإقليمي والدولي.





وتحت عنوان "إيران مستعدة لقبول وساطة بشأن الاتفاق النووي" ، أوضحت "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، أبدى استعداد بلاده لقبول وساطة دولية بشأن الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في 2015، فيما تستعد طهران لثالث خطوة لتخفيض التزاماتها النووية.

وقال ظريف عقب لقائه وزير الشؤون الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو: "ينبغي أن تركز أي وساطة على إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015، الذي انسحبت منه العام الماضي". مضيفا أن بلاده ليست مهتمة بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.



وذكرت "البيان" تحت عنوان "ترامب: إيران تبحث عن صفقة تنقذ انهيار اقتصادها" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن إيران ترغب في المحادثات بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها البلاد.

وشدد ترامب، قبيل عودته من إجازته في نيوجيرسي، على أن إيران على الرغم من رغبتها إلى المحادثات لكنها لا تعرف كيف تصل إلى هناك، حسب تعبيره.

وقال الرئيس الأمريكي إن «اقتصاد الإيرانيين في حالة انهيار، التضخم بلغ النهاية، إنهم يتصرفون بشكل سيئ حقاً»، وشدد ترامب على أنه «يمكننا أن نفعل شيئاً سريعاً».