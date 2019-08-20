9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ ص

المهرجان القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.

ولنا موعد فى الثامنة والنصف مع 3 عروض مسرحية أخرى، وهي "الألوان الثلاثة" للمخرجة سحر جروبي، على مسرح العالم الكبير، والعرض المسرحي "سوبيبور" للمخرج محمد زكي، على مسرح السلام، و"غابة الأحلام" من إخراج زياد كمال، على مسرح الحديقة الدولية، وتختم الفعاليات فى العاشرة مع العرض المسرحي "بيت الأشباح" للمخرج